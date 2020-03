Celebrity Hunted – Caccia all’uomo è la prima attesissima serie non fiction italiana su Amazon Prime Video, disponibile da oggi nel ricco catalogo. Otto personaggi famosi, un team di esperti e 14 giorni durante i quali le otto celebrities dovranno con ogni mezzo rendersi invisibili, fuggire dai propri cacciatori e far perdere le loro tracce su tutto il territorio nazionale sono gli ingredienti per prepararsi al divertimento.

Il cast stellare di Celebrity Hunted

Gli otto vip in gioco sono l’ex capitano della Roma Francesco Totti, il cantante Fedez, lo YouTuber Luis Sal, l’attore Claudio Santamaria insieme alla giornalista e scrittrice Francesca Barra, il celebre presentatore Costantino della Gherardesca (Pechino Express), e gli attori Diana Del Bufalo (Che Dio ci aiuti, C’era una volta Studio Uno) e Cristiano Caccamo (Questo è il mio paese, Puoi baciare lo sposo).

Intuito, strategia, capacità logiche e tanto sangue freddo saranno le “armi” più importanti a disposizione dei protagonisti per sfuggire alla caccia serrata, mantenere l’anonimato e proseguire la loro fuga il più a lungo possibile.

Celebrity Hunted è anche fumetto

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo è anche fumetto. Dal 20 marzo sarà in edicola l’albo speciale di Diabolik**, ispiritao alla serie TV, ideato e scritto da Mario Gomboli di Astorina e illustrato dallo storico disegnatore Enzo Facciolo. Sedici pagine a fumetti dove le storie delle otto celebrities, verranno “disturbate” dal re dei ladri Diabolik che, accompagnato da Eva Kant, si confonderà tra i fuggitivi.

Numeri di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo

510 ore di girato

94 persone, la troupe impegnata sul programma

18 operatori impegnati sul set

20 telecamere

20 Go pro

15 droni

2 Elicotteri con telecamere Wescam

1 telecamera sull’idrovolante

Mezzi di trasporto utilizzati dai fuggitivi durante la fuga

23 automobili

1 furgoncino da fiorista

1 carro funebre

3 barche

2 pullman

1 carro

1 idrovolante

1 furgone

3 treni

1 funivia

2 moto

Celebrity Hunted è una produzione Endemol Shine Italy, già produttore di successi come Grande Fratello, ed è disponibile da oggi con i primi tre episodi. Le successive tre puntate, con l’episodio finale, saranno disponibili a partire dal 20 marzo.