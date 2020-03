Milano chiude i parchi e avvia la sanificazione delle strade

Il proliferare di persone in giro per le strade ha obbligato il sindaco di Milano, Beppe Sala, alla chiusura di tutti i parchi cittadini recintati. Il primi cittadino meneghino ha annunciato la firma di un’ordinanza ad hoc dopo le immagini che continuano ad arrivare quotidianamente dalla metropoli. Oltre alla chiusura parchi Milano, nelle scorse ore è iniziata anche la sanificazione delle strade del capoluogo lombardo, oltre a quella quotidiana che avviene sui mezzi del trasporto pubblico gestiti dalla Atm.

LEGGI ANCHE > Chiese chiuse, anzi no. Il passo indietro della Diocesi di Roma

«Firmerò una ordinanza per chiudere i parchi recintati da domani mattina – ha dichiarato Beppe Sala in un video pubblicato sulla propria pagina Facebook -. È necessario farlo, non possiamo estendere la stessa regola ai parchi non recintati. Ma invito tutti a un comportamento in linea con le regole stabilite». Non tutte le zone, dunque, potranno essere chiuse, ma quelle circondate da cancellato subiranno la serrata. Per tutti gli altri parchi, dunque, il primo cittadino invita i milanesi a un comportamento consono e di buon senso, in base alle disposizioni previste dai Dpcm del governo.

Chiusura parchi Milano, la decisione di Beppe Sala

Nel suo video-messaggio pubblicato sui social, Beppe Sala non ha parlato solo della chiusura parchi Milano, ma ha invitato i cittadini alla solidarietà e alla generosità. Il primo cittadino ha ricordato che è stato istituito un fondo di mutuo soccorso per gestire l’emergenza sanitaria che, inevitabilmente, nei prossimi mesi avrà pesanti riverberi anche a livello economico e sociale sulla città.

Il fondo di mutuo soccorso

«Chiamo tutti i milanesi alla generosità e a fare la loro parte su questo fondo, – ha proseguito Beppe Sala -. Nei prossimi giorni chiarirò meglio come funziona e le destinazioni successive. Questo perché siamo in una emergenza sanitaria ma poi seguirà una emergenza economica e sociale. E noi dobbiamo pensare a chi è sempre stato in una situazione di difficoltà ma anche a chi con questa crisi si troverà a dover pagare un prezzo. – ha concluso -. Penso ad esempio a chi ha un bar in periferia e fa fatica a riaprire»

(foto di copertina: da Pixabay)