I membri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti dovranno eliminare TikTok dai dispositivi forniti dal governo

I legislatori e il personale della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti devono eliminare TikTok dagli smartphone forniti dal governo e non possono scaricare l’applicazione del social network cinese su questi dispositivi. NBC News ha visionato un promemoria inviato martedì da Catherine Szpindor, la direttrice amministrativa della Camera, in cui si afferma che il divieto arriva dopo che l’unità di sicurezza informatica del suo ufficio ha ritenuto che TikTok rappresentasse un rischio per la sicurezza degli utenti. «Il personale della Camera non è autorizzato a scaricare l’app TikTok su nessun dispositivo mobile fornito dalla Camera. Se hai l’app TikTok sul tuo dispositivo mobile fornito dalla Camera, verrai contattato per rimuoverla» si legge nel promemoria.

LEGGI ANCHE > Perché TikTok in Australia sta bloccando una challenge sull’abbronzatura

TikTok sta lavorando per convincere gli Stati Uniti che i propri dati personali sono al sicuro

Una misura che vieta di utilizzare TikTok su alcuni dispositivi forniti dal governo è stata inclusa in una legge approvata dal Congresso la scorsa settimana. La legge prevedeva il divieto di utilizzare TikTok e qualsiasi altra applicazione fornita da ByteDance, società proprietaria di TikTok con sede a Pechino, su tutti i dispositivi del ramo esecutivo ma non si applicava ai membri e al personale del Congresso. La recente decisione che è stata imposta ai membri della Camera per il momento non si applica a quelli del Senato, anche se alcuni membri come Marco Rubio hanno chiesto di vietare completamente l’applicazione negli Stati Uniti. TikTok ha dichiarato che starebbe lavorando per affrontare e risolvere i presunti problemi di sicurezza anche permettendo un maggiore controllo delle sue attività da parte di enti esterni. Intanto gli Stati Uniti continuano a tagliare progressivamente fuori TikTok: nel corso dell’ultimo mese l’Alabama e lo Utah hanno seguito l’esempio di altri Stati che avevano vietato l’utilizzo dell’applicazione su dispositivi forniti ai dipendenti statali. Kristi Noem, governatrice del South Dakota, ha firmato all’inizio del mese un ordine esecutivo che vieta di scaricare TikTok su tutti i dispositivi utilizzati dai dipendenti statali e forniti dal governo. Ad oggi 19 dei 50 Stati avrebbero deciso di vietare di scaricare e utilizzare TikTok sui dispostivi del governo.