Perché TikTok in Australia sta bloccando una challenge sull’abbronzatura

La sfida nata sui social, tra video in cui si mettono in mostra i segni del sole. Ma è pericoloso e il social ha deciso di intervenire

Sono dei giochi, delle sfide, che spesso rischiano di arrecare danni alla propria o all’altrui salute. E sui social divampano e si allargano a macchia d’olio, portando gli utenti (soprattutto i più giovani) a estremizzare i contorni di quel che doveva nascere come ludico. Spesso e volentieri, infatti, si è parlato della tossicità culturale provocata dalle cosiddette challenge su TikTok, con il social che – nonostante il suo tentativo di prevenire – è costretto a inseguire queste dinamiche e rincorrerle per bloccarle. Come è accaduto in Australia dove, nelle scorse ore, si è intervenuti per bloccare la cosiddetta Sun burnt challenge.

Una sfida sull’abbronzatura a suon di video. Perché in Australia, per via della posizione nell’emisfero Sud del Mondo, è appena iniziata la stagione estiva. E molti giovani della cosiddetta Gen Z hanno iniziato a partecipare a questa challenge per mostrare agli altri gli effetti del caldo sole sulla pelle. Ma non lo stanno facendo in modo critico, invitando tutti a essere molti attenti di fronte all’esposizione costante al sole (e senza crema protettiva), ma a suon di sfida. Quindi sul social si trovavano (seguendo l’hashtag dedicato alla Sun burnt challenge) filmati di giovani dalla pelle rossa e quasi cotta dal sole. O altri con gli evidenti segni dell’insolazione portati sull’epidermide.

Sun burnt challenge, TikTok blocca la challenge australiana

Esposizione alla luce del sole o a quella delle lampade abbronzanti. Per il solo senso di inseguire un effimero successo sui social. E a segnalare a TokTok l’esigenza di intervenire per placare questa moda attraverso la moderazione dei contenuti è stato il Melanoma Institute Australia che, dopo aver allertato il social di questa tendenza, ha poi trovato un accordo per fare divulgazione scientifica sulle malattie della pelle provocate dalla troppa esposizione alla luce solare.