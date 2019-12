Politica da cani: non è una critica ma un trend. Come ogni volta che gli inglesi si recano alle urne per votare, su Twitter domina l’hashtag #dogsatpollingstations. Un modo divertente per ricordare che votare è importante, anche in compagnia del proprio amico a quattro zampe.

Non solo Dylin: i cani inglesi alle polling station invadono twitter

Forget politics, this is the main reason to log onto Twitter today #dogsatpollingstations pic.twitter.com/fGUyDpaSU6 — smitch (@Smitch2015) December 12, 2019

Ogni volta i cani inglesi dominano la scena. Le loro foto alle “polling stations” invadono il web, insinuandosi tra i tweet sugli exit poll, sui sondaggi e sulle dichiarazioni. Un trend che è stato cavalcato anche da Boris Johnson, che è andato a votare con in braccio il fedele Dylin, con tanto di bacio sul muso come segno di buon augurio. Il Jack Russel è una star del web, e dal suo profilo Twitter racconta le sue avventure da Downing Street. Del resto, è un’usanza ormai consolidata. I cittadini del Regno Unito vanno a votare durante la passeggiata, e si portano dietro carlini, labrador, levrieri… chi più ne ha più ne metta. C’è chi immortala persino una volpe che fa una fugace apparizione.

https://twitter.com/OonaghTweets/status/1205039290725605377

Nemmeno la pioggia li ferma, basta fargli indossare un impermeabile. Lo scatto è di rito, per attirare l’attenzione dei distratti e ricordare che, comunque vada, è meglio andare a votare.

Remember that on Election Day, there is no bad weather, only inappropriate clothing. #dogsatpollingstations

Now, kindly, bring out your dogs… pic.twitter.com/s1ot1ohD5N — Dick King-Smith HQ (@DickKingSmith) December 12, 2019

(Credits immagine di copertina: © Han Yan/Xinhua via ZUMA Wire)