«Un e-commerce di vini per essere di supporto all’Italia»

Una presenza significativa, nel panorama dell’e-commerce italiano. Alessandro Berselli ha lanciato il suo online shop anche nel territorio che dà origine ai suoi meravigliosi vini: il desiderio di “tornare a casa”, vendendo prodotti conosciuti in tutto il mondo anche al consumatore finale italiano. Da questo momento in poi, le linee di vini italiani che hanno conquistato il mercato della grande distribuzione globale saranno a portata di click. L’azienda, presente sul mercato da 30 anni, ha distribuito 50 milioni di bottiglie di vino in tutto il mondo, puntando decisa sul made in Italy e abbinando la grande tradizione della vinificazione del nostro Paese allo studio e all’innovazione derivante dalla conoscenza dei mercati di tutti e cinque i continenti.

E-commerce Italia di Alessandro Berselli, l’innovazione

Lanciare l’e-commerce significa senz’altro colmare un gap con le tecniche di distribuzione che stanno caratterizzando, seguendo un’evoluzione sempre più rapida, il settore dell’agroalimentare e dell’enogastronomia nel nostro Paese. Il distanziamento sociale ha impresso inevitabilmente una accelerazione alla vendita online: nel corso del 2020, secondo una ricerca diffusa attraverso l’importante network economico globale CNBC, i soli Stati Uniti hanno registrato un incremento del 71% rispetto a questi volumi di mercato.

L’e-commerce italiano, dunque, oltre a essere necessario per rimanere al passo con i tempi, rappresenta anche l’occasione per una soddisfazione personale: «Siamo italiani, vogliamo essere presenti all’interno del mercato italiano, essere conosciuti e riconosciuti – ha detto Alessandro Berselli ai microfoni di Giornalettismo -. In che modo? Vogliamo far sapere agli italiani che esiste un brand come il nostro, all’interno del settore enologico: un brand che si basa sulla tradizione e sull’innovazione, sempre flessibile e adatto a rispondere alle nuove esigenze di mercato, cercando di essere sempre attuale».

L’occasione è utile anche per far sentire la propria vicinanza al popolo italiano, che ormai – da oltre un anno – sta affrontando la probante sfida della pandemia, stringendo i denti: «Vogliamo essere di supporto all’Italia, per poter essere vicini agli italiani – conclude Alessandro Berselli -. In questo momento così difficile, abbiamo deciso di investire in termini di risorse e impegno. Questo è il motivo principale».

Grazie a una tecnologia di distribuzione all’avanguardia, sarà possibile far conoscere la tradizione di alta vinificazione che caratterizza la linea Agit Optima, l’unicità dell’Alessandro Berselli – Signature Collection, la modernità e l’agilità della linea Ambo, il legame con il territorio dei vini Ambasciata del Buon Vino, Masseria Supreno, Selachus, Sotto il Sole e Tenuta Arbéta, oltre alle tecniche di coltivazione biologica che rendono assolutamente interessante la linea Torrae del Sale. La sfida dell’e-commerce sarà quella di portare nelle case degli italiani il gusto intatto della vigna.