Serve l’impennata dei contagi perché gli italiani scarichino Immuni

Immuni arriva a e supera quota 7 milioni di downloads. Solo negli ultimi due giorni l’applicazione che permette di sapere se si sta entrando in contatto con un contagiato o con qualcuno che lo è stato tramite notifiche è stata scaricata ben 350 mila volte. Visto l’atteggiamento di molte persone, che Immuni non hanno mai voluto scaricarla per via dei dati lasciati allo stato e di teorie più o meno complottiste, ha senso dire che nessuna campagna di informazione o pubblicità funziona di più – per gli italiani, almeno – della paura.

L’impennata della curva di contagi che fa paura

La ragione per la quale gli italiani stanno cominciando a scaricare in maniera massiccia Immuni è che hanno paura di essere contagiati. Vedendo i numeri della curva di contagio che salgono in maniera tanto netta utilizzare Immuni per sapere se ci si trova nei pressi di qualche soggetto a rischio e avere il tracciamento degli spostamenti torna utile. Da giugno ad oggi l’app di contact tracing lanciata durante lo scorso giugno dal governo italiano è arrivata precisamente a quota 7.036.898 download con ben 350 mila downloads solo nelle utile 48 ore.

Download Immuni, sull’app il 18% dei positivi in Italia

Tra gli oltre 7 milioni di italiani che attualmente hanno Immuni installata sul proprio telefono c’è il 18% dei positivi al Covid in Italia. Da questa percentuale sono esclusi i minori di 14 anni. Fino ad ora l’app ha inviato 5.870 notifiche e – attualmente – sono 357 gli utenti positivi che hanno caricato i codici permettendo così alle persone che hanno scaricato l’app di sapere di essere entrate in contatto con loro. Tutti i dati vengono diffusi regolarmente tramite i canali ufficiali di Immuni e da quelli del Dipartimento per la Trasformazione Digitale e dal Ministero della Salute.