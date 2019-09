Donald Trump ha ricevuto forti pressioni dall'opinione pubblica per rivelare i nomi dei tre sauditi che sarebbero inclusi nel dossier Fbi

È da poco passato l’anniversario dell’attacco alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001, e Donald Trump sarebbe pronto a fare una grande rivelazione su altre persone coinvolte nell’atto di terrorismo che ha cambiato per sempre gli Stati Uniti. Nei file redatti da Fbi nel 2012 infatti sarebbero citati tre nomi di sauditi, di cui ne sono stati rivelati solo due. Ora l’ultimo nome potrebbe essere reso noto al pubblico.

Donald Trump pronto a rivelare il nome del saudita coinvolto nell’attentato dell’11 settembre

Sono anni che l’opinione pubblica preme affinché venga rivelato il terzo nome saudita contenuto nei dossier Fbi dell’attacco alle Torri Gemelle, e forse l’amministrazione di Donald Trump potrebbe essere quella che darà una risposta a questa richiesta, complice la pesante campagna portata avanti nell’ultimo mese dalle famiglie delle vittime. In una lettera rivolta al presidente, il comitato ha chiarito che la rivelazione del nome li aiuterebbe «a scoprire finalmente la verità e ottenere giustizia dall’Arabia Saudita».

Come riportato dal Wall Street Journal, il tycoon avrebbe deciso di rendere noto a breve il nome dell’ultimo dei tre sauditi che sarebbe stato coinvolto nella pianificazione dell’atto terroristico: in particolare avrebbero aiutato due dei dirottatori a ottenere una patente di guida, trovare casa e altre simili questioni. I nomi degli altri due Fahad al-Thumairy e Omar al-Bayoumi, erano già stati resi noti in passato e pare che avessero entrambi dei legami con il governo saudita.

Secondo le dichiarazioni fatte dalla Fbi infatti il nome verrà rivelato per via «della natura eccezionale del caso», ma le altre informazioni richieste dalle famiglie non verranno soddisfatte. L’Arabia Saudita ha sempre negato qualsiasi tipo di coinvolgimento.

