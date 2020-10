Donald Trump positivo insieme a Melania Trump, inizia la quarantena

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump positivo al coronavirus, insieme alla moglie Melania. L’annuncio è stato dato dallo stesso inquilino della Casa Bianca su Twitter.

Donald Trump positivo, il messaggio su Twitter

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Alle 6.54 di questa mattina, quando negli Stati Uniti è circa l’una di notte, Donald Trump ha scritto: «Stasera io e la First Lady siamo stati dichiarati positivi al Covid-19. Inizieremo la nostra quarantena e il processo di guarigione immediatamente. Lo affronteremo insieme». Una ostentazione di sicurezza che aveva iniziato a vacillare già un’ora prima, dopo che si era diffusa la notizia che Giornalettismo vi aveva dato in anteprima rispetto agli altri media italiani per quanto riguarda la positività di Hope Hicks, una delle principali collaboratrici di Donald Trump.

Il presidente Usa aveva detto di essersi sottoposto al test del tampone e di attendere l’esito delle analisi. Esito che è arrivato subito dopo, con la notizia che sarà destinata a sconvolgere la campagna elettorale del presidente americano, in vista della sua corsa alla riconferma.

Donald Trump positivo, il coronavirus irrompe sulla campagna elettorale

Il convitato di pietra di questa campagna elettorale è stato sempre il coronavirus. Ma adesso, non si tratta soltanto della sua gestione: il presidente Usa dovrà affrontare personalmente la battaglia contro il virus che lo ha contagiato. Così, da grosso tema politico, il contagio diventa una questione privata. Donald Trump aveva già chiarito in un’intervista con Sean Hannity di Fox News che lui e la First Lady erano in attesa dell’esito di un tampone. Possibile che il contagio sia avvenuto attraverso la sua collaboratrice Hope Hicks?

Secondo l’Associated Press, la Hicks ha viaggiato con il presidente più volte in questa settimana, anche a bordo del Marine One, l’elicottero presidenziale, e dell’Air Force One (l’aereo usato dai presidenti americani) per recarsi mercoledì a una manifestazione in Minnesota e per raggiungere la sede del dibattito televisivo che si è svolto martedì sera a Cleveland.

Donald Trump positivo, la nota del medico personale della Casa Bianca

Subito dopo la notizia della positività di Donald Trump, è arrivata anche una nota dei medici della Casa Bianca. Secondo Sean P. Conley, infatti, il presidente e la moglie trascorreranno il periodo di quarantena nella residenza all’interno della Casa Bianca. A quel punto, pare, Donald Trump – che ha 74 anni – continuerà ad affrontare i suoi impegni da remoto, continuando a lavorare senza interruzione. Successivamente, il medico della Casa Bianca fornirà costanti aggiornamenti sullo stato di salute del presidente Usa Donald Trump positivo al coronavirus.