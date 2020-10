Durante la campagna elettorale per le presidenziali Usa di novembre 2020, ogni gesto fatto dai candidati viene scelto accuratamente dagli staff di comunicazione. Ma non tutto si può controllare, mentre – d’altro canto – l’occhio vigile delle telecamere, nell’epoca dei social network, è sempre pronto a coglierli in fallo. È quello che è successo, ad esempio, all’attuale inquilino della Casa Bianca. Donald Trump conta banconote prima di fare un’offerta in chiesa: un gesto automatico che è diventato immediatamente virale sui social network. Possibile che il facoltoso imprenditore (prima ancora che presidente americano) ci metta così tanta attenzione nel decidere quanti soldi donare in chiesa?

Donald Trump conta banconote, cosa è successo

WATCH: President Trump gives money during services at the International Church of Las Vegas. pic.twitter.com/ZJIKpHm2Sr — The Hill (@thehill) October 18, 2020

Donald Trump si trovava nella chiesa internazionale di Las Vegas, in Nevada. Stava assistendo al sermone del sacerdote, quando ha estratto dalla tasca della sua giacca un mazzo di banconote da 20 euro. Mentre la funzione religiosa stava andando avanti, il presidente Usa ha pensato bene di contarle una a una prima di inserirle nel cestino delle offerte. Il video, ripreso da tutti i principali media americani, è diventato un piccolo caso.

Donald Trump conta banconote, come hanno reagito i social network

Qualcuno ha pensato che Trump l’abbia fatto apposta, dopo essersi reso conto di essere inquadrato. Altri, invece, hanno sottolineato come questo gesto sia stato in realtà inopportuno per un facoltoso uomo d’affari e importante uomo delle istituzioni. Altri ancora hanno fatto ironia sulla questione del pagamento delle tasse (secondo il New York Times, nell’anno in cui fu eletto, il presidente avrebbe versato solo 750 dollari di tasse) e la sproporzione rispetto a quanto donato in chiesa.