Perché Donald Trump ha dato del razzista a Bloomberg

Donald Trump ha attaccato Michael Bloomberg di essere un «totale razzista» in un tweet che è stato poi cancellato. Nel post era incluso un video che riportava l’estratto di un intervento dell’ex sindaco di New York (dal 2001 al 2013) in cui spiegava non solo la tecnica del “stop-and-frisk”” della polizia ma anche il motivo per cui le forze di polizia vengono impiegate soprattutto nei quartieri con minoranze.

Il video incriminato riporta delle dichiarazioni fatte da Michael Bloomberg durante la sua recente apparizione ad Aspen. L’ex sindaco di New York ha pronunciato parole molto pesanti sulle minoranze e il controllo delle armi, oltre che sulle tecniche adottate dalla polizia newyorchese: parole talmente compromettenti che i suoi rappresentanti hanno richiesto all’Aspen Institute di non distribuire filmati della sua apparizione.

Il video con la registrazione audio però è stato comunque distribuito sottobanco, ed è diventato in poco tempo virale, catturando anche l’attenzione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che lo ha ritwittato per poi cancellarlo.

Audio of @MikeBloomberg’s 2015 @AspenInstitute speech where he explains that “you can just Xerox (copy)” the description of male, minorities 16-25 and hand to cops.

Bloomberg had video of speech blocked.

Perhaps because of the problematic explanation he gives for #StopAndFrisk pic.twitter.com/Fm0YCi4ZRy

— Benjamin Dixon (@BenjaminPDixon) February 10, 2020