La storia di Don Giuseppe Berardelli, il prete morto dopo aver rinunciato a un respiratore per donarlo a un giovane

Aiutare il prossimo. Questa la missione di ogni prete e rappresentante della Chiesa, anche (o, forse, soprattutto) in un periodo di difficoltà come quello che si sta vivendo in Italia – e nel Mondo – in questo momento. E così Don Giuseppe Berardelli ha deciso di rinunciare al respiratore che la comunità della sua Parrocchia di Casnigo (in provincia di Bergamo) per donarlo a un paziente più giovane che, come lui, era rimasto contagiato dal Coronavirus. Il prete è morto nei giorni scorsi proprio a causa del Covid-19, ma il suo gesto è stato veramente eroico.

Il 72enne, arciprete di Casnigo, comune di poco più di 3mila abitanti a nord di Bergamo, era gravemente malato. Già lo scorso anno, infatti, la sua salute era stata messa a rischio da un’altra grave patologia. Poi la positività al tampone che ha confermato il suo contagio da Coronavirus e il ricovero presso l’ospedale di Lovere (sempre nella Bergamasca). La comunità si era stretta accanto a lui, decidendo di donargli un respiratore. Ma il suo gesto caritatevole sta salvando la vita a un’altra persona, togliendola a lui.

La storia di Don Giuseppe Berardelli

Il periodico locale Araberara ha raccolto il racconto di un operatore sanitario che lavora nella Casa di Riposo San Giuseppe: «Don Giuseppe Berardelli è morto da prete. E mi commuove profondamente il fatto che lui, arciprete di Casnigo, vi abbia rinunciato di sua volontà per destinarlo a qualcuno più giovane di lui». Un giovane che neanche conosceva e che ora può sperare di salvarsi proprio grazie al gesto dell’arciprete di Casnigo.

La rinuncia e la caritas cristiana

Una scelta in piena sintonia con il concetto di caritas cristiana, con l’aiuto verso il prossimo messo in primo piano anche rispetto alla propria vita. E sono tanti i rappresentanti della Chiesa che sono morti, soprattutto nella zona della Bergamasca (ma anche nel resto della Lombardia) per aver contratto il Coronavirus dopo aver provato a dare supporto e aiuto morale ai malati.

