Pare che il Dogecoin stia andando sulla luna

Sale, fin verso la luna. Il Dogecoin, la criptovaluta nata per caso dalla combinazione di cyber-finanza e meme virali sui social network, sta ottenendo un valore record sul mercato degli scambi. Il suo valore attuale è cresciuto dell’80% nelle ultime 24 ore e – come al solito – la comunità di Reddit ha avuto un forte impatto sulla spinta di questa altalena. La dogeArmy, che sin dal dicembre del 2013 sta lavorando ai fianchi – un po’ per scherzo, un po’ perché ci crede davvero – al fine di spingere il più possibile il valore della criptovaluta, è davvero in fermento. Quanto vale oggi un Dogecoin? Al momento, si scambia a 0,20 centesimi di dollaro. Una cifra impensabile se si considera che all’inizio si utilizzava come mancia su Reddit per chi realizzava dei meme più simpatici di altri e se si prende come riferimento l’inizio del mese di febbraio 2021 quando – già dopo una forte ascesa – il valore della moneta si era stabilizzato intorno agli 0,08 centesimi di dollaro.

Quanto vale oggi un dogecoin

Il motivo della forte ascesa del febbraio 2021 era imputabile a un tweet di Elon Musk: il miliardario aveva stabilito – sul social network di Jack Dorsey – che proprio il Dogecoin sarebbe stato la moneta del futuro, mettendo a confronto questa speciale criptovaluta nata per gioco da un meme di un cane simpatico con tutte le altre monete virtuali (Bitcoin compreso).

Insomma, uno sponsor d’eccezione che ha portato a coniare il motto Dogecoin to the Moon, un misto tra il gergo degli utenti di Reddit (che, quando si coalizzano, cercano di fare operazioni che portino azioni o valori di criptovalute sulla luna, appunto) e l’obiettivo di Elon Musk di portare l’uomo sulla Luna e non solo.

Oggi, tuttavia, resta ancora un grande problema per il Dogecoin che non sta più arrestando la sua corsa (ma che, come tutte le altre criptovalute, è sottoposto alla volubilità del mercato). Attualmente sono pochi i titolari che posseggono la maggior parte dei Dogecoin in circolazione: circa 12 utenti detengono quasi il 50% del totale.