Il caso del docufilm RAI su Edoardo Bennato, realizzato anche con l’AI

Da anni la televisione pubblica italiana si sta approcciando alla produzione di serie tv e film in cui si racconta la vita dei personaggi che hanno fatto la storia della cultura, della politica, della musica, dello spettacolo e dei costumi italiani. A breve ci sarà spazio anche per un progetto di docufilm Rai sulla vita (compresi gli aneddoti sconosciuti ai più) del cantautore polistrumentista napoletano Edoardo Bennato. Esattamente come accaduto con il recente successo di “Califano”, probabilmente si racconterà la vita dell’artista a 360°, non limitandosi ai suoi successi musicali.

Il progetto è stato annunciato dal regista e filmaker Francesco Siro Brigiano e dal produttore Stefano Salvati (di Daimon Films). I due hanno trionfato, solo qualche mese fa, all’AIFF di Dubai (Artificial Intelligence Film Festival) – organizzato da Expo City Dubai – con il cortometraggio “Tetra”, realizzato interamente con l’intelligenza artificiale. Hanno dominato due delle quattro categorie in palio: miglior regia e “AI Choice”, ovvero quel premio assegnato direttamente dalla valutazione dell’intelligenza artificiale. Questo il trailer dello short movie.

Brigiano si è sempre detto molto affascinato dal mondo dello sviluppo tecnologico e di aver studiato le nuove tecnologie AI, sostenendo come l’intelligenza artificiale sarà di grande supporto al mondo della produzione cinemaografica.

Docufilm Rai su Edoardo Bennato con l’intelligenza artificiale

E il prossimo progetto che sarà realizzato dal duo Brigiano-Salvati sarà un docufilm Rai su Edoardo Bennato. Il racconto della vita del cantautore napoletano non avverrà interamente facendo ricorso a strumenti AI, ma questi saranno di supporto in alcune scene e ricostruzioni, come spiegato dal regista all’Ansa:

«Si tratta di un film documentario, con testimonianze, interviste a grandi personaggi della musica e di Napoli, che avrà anche ricostruzioni storiche e momenti in cui si userà l’intelligenza artificiale per ricostruire aneddoti della sua vita».

Di questo progetto non si sa ancora molto poco, ma il soggetto al centro della narrazione ha dato il suo placet e seguirà da vicino l’evolversi della produzione.