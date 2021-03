Complementi d’arredo: boom di ricerche online per i divani in pronta consegna

Nella selezione dei complementi d’arredo per la casa, internet continua a rivelarsi un alleato prezioso: le ricerche online permettono, infatti, di individuare in anteprima i più recenti ritrovati in fatto di design di interni e di acquistare, in linea con la propria idea dell’abitare, i migliori arredi sul mercato.

Un approccio che oggi coinvolge soprattutto i divani, veri e propri protagonisti del living che supportano questo trend grazie alle soluzioni in pronta consegna.

Il motivo che fa di questi divani una delle scelte più ricercate da chi oggi acquista gli arredi online, è la possibilità di azzerare tutte le tempistiche. Per avere un divano nuovo direttamente a casa, basta infatti aspettare dalle 48 alle 72 ore, senza contare che i sofà in pronta consegna sono sempre immediatamente disponibili, quindi non prevedono i classici tempi di progettazione e produzione in genere previsti per i divani standard.

L’altro grande vantaggio è quello di acquistare, anche in tempi brevi, prodotti di altissima qualità. Una possibilità garantita ad esempio da VAMA Divani, l’azienda da oltre trent’anni attiva nella produzione di letti e divani artigianali, che oggi esporta il suo Made in Italy ovunque grazie a un portale ricco di proposte.

Infatti, i divani in pronta consegna di vamadivani.it sono tutti prodotti con la medesima attenzione ai dettagli che l’azienda riserva a ogni suo articolo e, oltre a non richiedere tempi di progettazione, possono arrivare ovunque in poche ore.

Divani online: i modelli che mettono d’accordo tutti

Uno degli aspetti più interessanti dei divani in pronta consegna è la varietà della proposta.

Che si tratti di un living contemporaneo o di un soggiorno dal concept più classico, è sempre possibile trovare la soluzione più adatta a ogni contesto: dai divani in pelle a quelli in tessuto, fino ai divani con penisola e agli indispensabili divani letto.

Si può giocare con gli stili, selezionando un divano classico o un divano moderno, o scegliere un modello in pelle, eco-pelle o tessuto, senza alcuna limitazione né sugli assetti né sulle specifiche fantasie dei rivestimenti.

La possibilità di individuare in modo rapido tutte le caratteristiche di un divano è uno dei punti cardine del successo dei portali e-commerce. Per questo, Vamadivani.it fa sì che sia sempre possibile conoscere ogni articolo semplicemente consultando un’accurata scheda descrittiva, che si avvale di numerose immagini fotografiche e di una ricca serie di specifiche tecniche.

Il modo migliore per avere un’idea ben precisa sulla larghezza del divano, sulla profondità e sull’altezza, ma anche sul numero dei posti e sulla tipologia di lavorazioni disponibili.

Naturalmente, grazie alle schede prodotto è sempre possibile scrutare i dettagli di ogni sofà da vicino o visualizzarne lo stile nel suo complesso e individuare l’eventuale presenza di accorgimenti stilistici.

Si possono osservare eventuali losanghe, nappe, bordature o cordoncini, senza contare la possibilità di ripercorrere le particolari lavorazioni sulle spalliere dei modelli Chesterfield o individuare, prima dell’acquisto, se il divano sia sfoderabile e i cuscini e i braccioli removibili.

Divani in pronta consegna: design, qualità e convenienza

Gli aspetti che definiscono il design di un divano sono quelli più importanti, poiché permettono di individuare tutti i modelli che si adattano a un particolare living.

Tuttavia, le schede descrittive online vanno ben oltre, specificando anche quelle caratteristiche a cui, molto spesso, l’acquirente non presta la giusta attenzione. Vamadivani.it, ad esempio, offre sempre schede prodotto che riportano anche i materiali utilizzati per le imbottiture di seduta e cuscini, nonché la categoria delle pelli e dei tessuti adoperati per ogni singolo rivestimento.

Ma la caratteristica che continua ad alimentare il successo online dei divani in pronta consegna è soprattutto il costo. Acquistare un modello pronto all’uso da una vetrina virtuale, come ad esempio quella di Vamadivani.it, è il modo migliore per assicurarsi un sofà di produzione artigianale, con un importo più vantaggioso.

Questi particolari modelli, infatti, sono sempre disponibili a un prezzo più che scontato, rispetto al costo di listino, senza alcun compromesso sulla bellezza, sul design o sulla qualità.