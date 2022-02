Disney+, conti e ricavi oltre le attese con i parchi divertimento

Walt Disney chiude il primo trimestre dell’esericizo fiscale sopra le attese degli analisti e vola a Wall Street, dove nelle contrattazioni after hours segna un guadagno dell’8%. Bene anche gli abbonati a Disney+. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

L’utile per azione è risultato pari a 1,06 dollari, sopra i 63 centesimi attesi dagli analisti. I ricavi sono ammontati a 21,82 miliardi, oltre i 20,9 miliardi stimati dal mercato. I nuovi abbonati a Disney+ sono stati 11,8 milioni, portando il totale a 129,8 milioni. I risultati rivelano la solida performance dei parchi divertimento, che hanno registrato un utile operativo di 2,45 miliardi rispetto al rosso dello stesso periodo dello scorso anno e segnando un aumento del 37% rispetto all’anno precedente, 11,8 milioni in più rispetto al trimestre precedente e superiore alle previsioni degli analisti. I parchi divertimento in Usa sono stati riaperti e le entrate in quella divisione sono raddoppiate nell’ultimo trimestre, a 7,23 miliardi di dollari. La società ha 196,4 milioni di abbonati streaming totali tra cui Disney+, ESPN+ e Hulu. Alcuni analisti hanno avvertito che Disney+ potrebbe mancare il suo obiettivo da 230 milioni a 260 milioni di abbonati entro il 2024. Il servizio di streaming Disney+ è cresciuto più del previsto nonostante l’allentamento delle restrizioni adottate per contrastare la diffusione della pandemia di coronavirus e la forte concorrenza di Netflix, ha fatto notare la società.

