Netflix ha meno abbonati del previsto

Netflix ha registrato 8,28 milioni di nuovi abbonati nel IV trimestre del 2021, meno degli 8,39 milioni stimati dagli analisti di Refinitiv. È quanto riporta l’agenzia di stampa Agi.

Pesano le difficoltà della piattaforma pioniera dello streaming di attirare utenti mano mano che le restrizioni anti-Covid si allentano e la concorrenza aumenta. Il gruppo a fine anno ha raggiunto i 221,8 milioni di abbonati, anche in questo caso sotto le stime. Le azioni della società sono crollate del 10% nel trading post-mercato. Netflix ha registrato nel quarto trimestre ricavi per 7,71 miliardi di dollari, in linea con le stime. Netflix ha ora 221,8 milioni di abbonati, poco meno dei 222 milioni previsti dalla popolare piattaforma di streaming dopo il successo di serie come ‘Squid Games’ e ‘La casa di carta’ o alla serie ‘Cobra Kai’ e al film ‘Don’t Look Up’ con Leonardo di Caprio e Jennifer Lawrence. «Abbiamo leggermente sovrastimato gli aumenti netti pagati (il quarto trimestre)», ha affermato Netflix nella nota che accompagna il rapporto sugli utili trimestrali. Secondo la piattaforma di streaming, la maggior parte degli 8,3 milioni di abbonamenti aggiunti alla fine dello scorso anno proveniva da fuori il Nord America. «Sebbene la fidelizzazione e il coinvolgimento rimangano sani, la crescita delle acquisizioni non è ancora accelerata ai livelli pre-Covid», ha riferito Netflix. «Pensiamo che ciò possa essere dovuto a diversi fattori, tra cui l’attuale situazione pandemica e le difficoltà macroeconomiche in diverse parti del mondo», ha aggiunto. Secondo il servizio di streaming, la maggior parte degli 8,3 milioni di abbonamenti aggiunti alla fine dell’anno scorso proveniva dall’esterno del Nord America. Netflix ha affermato poi che stava resistendo alla feroce concorrenza dello streaming di big del calibro di HBO Max e Disney+, dicendo che «potrebbe influire in parte sulla crescita marginale».

