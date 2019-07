Nel suo discorso all’Europarlamento von der Leyen dice che è «un dovere salvare vite in mare»

«Il Mediterraneo è diventato una delle frontiere più letali al mondo, in mare c’è l’obbligo di salvare le vite». Tra i tanti temi toccati da Ursula Von der Leyen durante il suo discorso all’Europarlamento di Strasburgo, quello dei migranti riguarda in primis l’Italia. «L’Ue ha bisogno di frontiere umane, dobbiamo salvare le vite, ma anche dobbiamo ridurre la migrazione irregolare, lottare contro gli scafisti», ha detto la presidente candidata della Commissione europea.

Prima del discorso, Von der Leyen ha pubblicato un post su Twitter: «Quaranta anni fa Simone Veil è stata la prima donna eletta presidente del Parlamento europeo. Se l’Europa fosse una donna, l’Europa sarebbe Simone Veil. Chiediamoci oggi come possiamo perpetuare la sua visione, quella di un’Europa unita e pacifica».

Almost 40 years ago to the day, #SimoneVeil became the first female President of the @Europarl_EN. If Europe were a woman, then Europe would be Simone Veil. What can we do today to ensure that we can live out her vision of a united & peaceful Europe in the future? #EuropeIsAWoman

