Incidente aereo in Ucraina, almeno 22 morti

Un disastro aereo in Ucraina è costato la vita ad almeno 22 persone a Kharkiv, nell’Ucraina orientale. A precipitare in fase di atterraggio è stato un velivolo militare Antonov An-26 in volo di addestramento con a bordo allievi dell’Istituto delle forze aeree ucraine.

Le tante incognite del disastro aereo in Ucraina

Il disastro aereo in Ucraina è ancora avvolto nel mistero, con il governatore di Kharkiv, Alexei Kuchera, che pur confermando il fatto che non ci sarebbero sopravvissuti ha dovuto ammettere che non sono ancora chiare le cause dell’incidente, avvenuto col velivolo in fase di atterraggio, né il numero esatto delle persone a bordo del mezzo, che si è schiantato vicino a un’autostrada. Oltre alle vittime che erano a bordo dell’aereo, secondo le autorità ucraine ci sarebbero anche almeno due persone gravemente ferite. Intanto sono già partite le indagini e finora tra le poche notizie filtrate c’è quella della comunicazione da parte di uno dei piloti di un problema con il motore sinistro dell’Antonov An-26, che però, secondo lo stesso pilota, non sarebbe stato critico. Un’altra notizia è quella che alcuni testimoni avrebbero visto un gruppo dei circa 27 soldati a bordo dell’aereo saltare giù dall’aereo quando questo era vicino al terreno. L’incidente ha scosso l’intera nazione e il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha già fatto sapere che “sarà creata una commissione di Stato” per capire al più presto “cosa ha causato l’incidente” e quali erano “le circostanze al momento dello schianto”. Zelensky ha anche annunciato che sabato visiterà la zona del disastro sabato mentre nel frattempo continuano le indagini ma soprattutto le ricerche dei soccorritori intorno all’area dello schianto, che è avvenuto a due km dall’aeroporto militare della città di di Chuhuiv, nella regione di Kharkiv.