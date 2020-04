L’uomo che interrompe da diretta social di Salvini gridando: «Matteo! Dici solo str*nzate» | VIDEO

Quando ci espone in balcone, si rischia di incorrere in ‘incidenti’ come quello capitato a Matteo Salvini nei giorni scorsi. Il leader della Lega, impegnato in una dei suoi tanti video in diretta sui social, ha ricevuto quelli che non possono esser definiti propriamente dei complimenti da una persona che vive nel suo stesso palazzo. La diretta interrotta Salvini a suon di «Matteo! Dici solo str*nzate». Con il segretario del Carroccio che non si accorge dell’insulto e risponde salutando.

Un siparietto simpatico, così come la reazione di Matteo Salvini stesso che forse capisce quel che gli viene gridato contro dall’uomo – anche se non è facile mentre si è impegnati a parlare di altro -, che si limita ad alzare gli occhi alla ricerca della fonte di quella voce, cercarlo con lo sguardo e salutarlo scuotendo la mano. Un’espressione un po’ alla Morgan quando, allo scorso Festival di Sanremo, si è voltato alla ricerca del suo compagno di duetto Bugo, non trovandolo. Insomma, il classico «Che succede?».

Diretta interrotta Salvini: «Matteo! Dici solo str*nzate»

L’oxfordiano vicino di casa del leader della Lega, si è affacciato dal balcone gridando: «Matteo! Dici solo str*nzate». Il tutto mentre andava in onda la diretta interrotta Salvini dello scorso 28 marzo, trasmessa sul proprio canale Instagram. Il leader della Lega stava parlando del decreto Cura Italia, che oggi – giovedì 9 aprile – è arrivato in Senato per il voto di fiducia (che non arriverà dal Carroccio, così come da Forza Italia e Fratelli d’Italia).

(foto di copertina: da video in diretta Instagram di Matteo Salvini)