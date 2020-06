Diletta Leotta ‘sfugge’ ai ladri sui social

Dopo il corposo e costoso furto subito in casa la showgirl Diletta Leotta ha cambiato la sua strategia di comunicazione social.

Le sue immagini di vita quotidiana, infatti, non seguono più la vita ‘in tempo reale’ della Leotta. Mentre prima del furto postava minuto per minuto la sua vita live; adesso ha scelto di postare dopo ore o addirittura giorni le immagini per non fornire indicazioni precise sui suoi spostamenti.

Diletta Leotta cambia strategia social

La vicenda ha scottato psicologicamente la Leotta che si è rifugiata in montagna con il compagno Daniele Scardina. Il tutto raccontato dopo 24 ore sui social e il contatto reale con i seguaci, si allontana. Un cambio di strategia dopo quel che le è accaduto qualche settimana e che ha costretto la conduttrice di Dazn a correre ai ripari, mostrando sempre meno dettagli (o, quantomeno, non il real time) della sua vita privata seguitissima dai fan, follower e seguaci.