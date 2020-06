Diletta Leotta subisce un furto, Twitter si riempie di commenti e battute a sfondo sessista

In queste ore si è diffusa la notizia del furto subito da Diletta Leotta. La finestra dell’appartamento al nono piano in zona corso Como a Milano è stata forzata. Se ne è resa conto la stessa proprietaria quando, rientrando, ha trovato la casa a soqquadro e ha dovuto chiamare la polizia. La quadra mobile sta indagando. Rubati, tra le altre cose, otto orologi – tra i quali alcuno Rolex -, anelli e contanti per un valore totale di 150 mila euro. Gli oggetti erano contenuti tutti all’interno della cassaforte, che è stata portata via.

Se sei Diletta Leotta e subisci un furto il web comincia a parlare del tuo corpo

Boh…‍♂️…sarò strano io, ma dovessi mai entrare in casa di #DilettaLeotta penserei a tutto, tranne che ai #rolex e gioielli vari… — ViciuPacciu® (@Viciupacciu) June 7, 2020

Rubati i gioielli di #DilettaLeotta. Ricercato un tizio con delle tette enormi. — Rostokkio (@rostokkio) June 7, 2020

Ladri entrano in casa di #DilettaLeotta. Il difficile è stato scappare dalla finestra con quella erezione. — Matteo Capponi (@pirata_21) June 7, 2020



Ecco qualche esempio dei tweet che hanno cominciato a spuntare sul web non appena si è diffusa la notizia del furto in appartamento a danno di Diletta Leotta. Tutti, ovviamente, estremamente pertinenti. Se sei Diletta Leotta, nel nostro paese, è normale subire un furto con scasso e doversi pure sorbire i tweet sessisti con tanto di nome primo tra i trend. C’è chi parla del seno della leotta, chi parla della propria erezione e anche chi dice che avrebbe pensato a ben altro, se fosse entrato in casa sua. E, sicuramente, secondo questi medievali individui la conduttrice di Dazn dovrebbe anche ringraziare per queste attenzioni.

Per fortuna c’è anche l’altra faccia della medaglia

Incredibili i commenti sessuali su #DilettaLeotta anche di fronte alla notizia di un furto in casa sua. Siete penosi e il vostro umorismo è davvero di cattivo gusto. Solidarietà alla conduttrice. — v4l3nt1n4 (@kasterrrr) June 7, 2020

Vedo in trend #DilettaLeotta, leggo i tweet e capisco che si tratta di un furto. Ma in realtà quei tweet parlano solo di tette, erezioni etc… Massima solidarietà a Diletta; non diventerà di certo povera ma subire un furto in casa e come subire una violenza!!! — Armando Travaglini (@Armytra77) June 7, 2020

Non capisco l’esigenza che vi spinga a twittare sul furto di #DilettaLeotta con frasi sessiste e volgari, non avete dove altro indirizzare il vostro viscidume?

Perché i social diano ancora libero accesso a tutti coloro che non applicano la Netiquette, non lo capirò mai — Dali_enti ❤ Nurse (@dalila_lentini) June 7, 2020



Nonostante l’abbondanza di tweet sessisti c’è da dire che non mancano nemmeno quelli che condannano le frasi insensate dette da questi personaggi. Da chi la difende ed esprime dispiacere per quanto accaduto a chi condanna una società in cui la prima cosa che viene in mente di fare se una persona subisce un furto è parlare di quanto sia grande il suo seno o di quali reazioni provochi agli uomini, il sostegno alla Leotta non manca di certo.