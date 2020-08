Le notti magiche di Diletta Leotta in Costa Smeralda: le foto al tavolo con gli amici

La single più ambita della Costa Smeralda è senza dubbio Diletta Leotta. Richieste di selfie, fila per un saluto e un mare di fan che le dedicano cori ovunque: in spiaggia o in discoteca. Giornalettismo l’ha sorpresa a cena, in un noto locale, insieme con le sue amiche storiche con le quali appare sui social e con un amico speciale accanto che però su Instagram è sempre assente.

Diletta Leotta e la cena in Costa Smeralda

Un amico? Un amico del cuore? Un nuovo amico di viaggio? Vedremo. Intanto c’è di certo che la Leotta ha rifiutato di incontrare in Costa Smeralda il suo ex Daniele Toretto Scardina che ha dichiarato apertamente di essere ancora follemente innamorato della Leotta. Ma ormai Diletta è lontana: il 15 agosto appuntamento a casa sua per il party di compleanno della giornalista e showgirl.

