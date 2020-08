La Lega fa il conto alla rovescia sul processo a Salvini, ma salta il ‘-49’

Sui social è tornato in auge il digiuno per Salvini

Su Twitter è riesplosa la digiuno per Salvini mania. Ma la maggior parte delle persone che hanno ripreso l’hashtag (già comparso nel mese di gennaio) lo ha fatto a mo’ di presa in giro. Anche perché sul sito della Lega creato ad hoc in vista del processo per il caso Gregoretti le adesioni sono state poco più di cinquemila. Nel frattempo, come se l’attesa per il processo fosse essa stessa il processo, su profilo social del Carroccio è iniziato il conto alla rovescia che terminerà il 3 ottobre, quando il segretario del partito ed ex ministro dovrà rispondere dei reati di cui è accusato davanti ai giudici di Catania.

Nulla di anormale: la politica del Terzo Millennio, è fatta anche di campagne social di questo tipo. Curioso, però, che nel countdown verso il processo, i responsabili social del profilo ufficiale ‘Lega Salvini Premier’, abbiano omesso una giornata: quella del -49. Il 14 agosto, infatti, compare questo messaggio.

Scorrendo sulla bacheca, il successivo numero dovrebbe essere il ‘-49’. Ma mentre si riporta in auge il digiuno per Salvini, magicamente quel numero salta dal conteggio: si passa dal -50 al -48 del 16 agosto.

Digiuno per Salvini e il countdown della Lega che salta il -49

Il 15 era festa, quindi qualcuno potrebbe pensare che ci sia stata una pausa social. Ma non è così: il profilo della Lega – Salvini Premier è stato molto attivo anche nella giornata di Ferragosto, ricordando il processo del 3 ottobre, ma senza conto alla rovescia. Quel ‘-49’, che riporta inevitabilmente a quei milioni di fondi elettorali sottratti dal Carroccio (e che restituirà in comodissime rate mensili per 75 anni), sparisce dalla scansione dei giorni. L’ironia, infatti, sarebbe stata fin troppo facile.

