Digital Principles Game, ovvero come imparare i propri diritti digitali giocando

Attualmente, come è normale che sia, ci sono persone che – essendo più grandi – hanno minore dimestichezza con l’utilizzo degli strumenti digitali e dimostrano di essere più diffidenti. Dall’altro lato, invece, troviamo nativi digitali e giovani che – in generale – hanno dimestichezza con l’utilizzo della rete ma, forse, poca consapevolezza rispetto alla gestione dei dati. Per la Commissione europea la transizione digitale deve avvenire, per forza di cose, rispettando i principi e i valori europei. Come capire se i cittadini sono consapevoli dei propri diritti e come, eventualmente, aiutarli ad avvicinarsi a questioni che – tante volte – appaiono lontane e astratte? Con un videogame, precisamente il Digital Principles Game a cui abbiamo potuto giocare in occasione dell’EU Open Day 2022.

Come funzione il Digital Principles Game

Come funziona questo gioco – che sarà reso disponibile anche per i cittadini al di là dell’evento del 9 maggio – lo abbiamo chiesto allo stand dei Digital Principles durante l’Europe Day: «Digital Principles Game si basa su una domanda semplice – hanno spiegato ai microfoni di Giornalettismo – Quanto è importante il digitale per te in quanto cittadino? C’è la possibilità di fare due scelte, Si e No. In sostanza quello che il gioco fa è dipingere per gli utenti vari scenari. C’è quello positivo, quando qualcuno è totalmente aperto al digitale e consapevole dei benefici che porta e quello negativo, pessimistico e negativo, relativo a quelle persone che hanno paura di sfruttare il web nella vita di tutti i giorni anche in relazione al fatto che devono lasciare i loro dati e hanno paura di non essere protetti».

«Il gioco guida l’utente attraverso Yes No Questions e in ogni fase del gioco è possibile imparare in che modo i dati vengono protetti, quale è il modo migliore per navigare in internet e quali sono i diritti in quanto utente della rete in Europa. Giocando si collezionano una serie di chiavi che portano l’user ad avere un’esperienza di conoscenza del digital sempre più profonda. Alla fine del gioco, a seconda delle scelte che si sono fatte, c’è un finale speciale».