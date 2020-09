A 82 anni muore Diana Rigg, l’attrice celebre per la sua Olenna Tyrell in “Game of Thrones”

Diana Rig, celebre attrice britannica consacrata dal suo ruolo di Olenna Tyrell nella serie tv Game of Thrones, è morta a 82 anni. La notizia l’ha data il suo agente: il decesso è avvenuto questa mattina, giovedì 10 settembre. La figlia di Diana Rig ha riferito che sua madre è morta di cancro, malattia diagnosticatale solo lo scorso marzo. Oltre al ruolo nella celebre serie tv, l’attrice era stata anche moglie di James Bond Teresa “Tracy” Draco in “Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà”. La Rigg era stata anche Emma Peel nella serie “Agente speciale”. A dare l’annuncio e a chiarire la faccenda di Diana Rigg morta sono stati il suo agente e sua figlia.

Diana Rig morta: «Se ne è andata in pace nel suo letto»

«Mia madre è morta in pace nel suo letto»: queste le parole di Rachael Stirling, anche lei attrice e figlia di Diana Rig. La donna ha anche spiegato le ragioni della morte di sua madre: «È deceduta per un cancro diagnosticato a marzo e ha passato i suoi ultimi mesi a riflettere gioiosamente sulla sua vita straordinaria, piena d’amore, di risate e di un profondo orgoglio per la sua professione».

Una vita costellata di successi

L’attrice britannica ha avuto molte ragioni per essere orgogliosa del proprio lavoro e della propria vita. Indimenticabile nei suoi ruoli di Emma Peel nella serie tv anni ’60 Agente speciale e nel ruolo della bella Tracy, prima e unica moglie di James Bond nel film Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà del 1969. La carriera della Rigg non si è limitata a tv e cinema ma ha fatto anche teatro con successo, ottenendo riconoscimenti importanti per i suoi ruoli di Madre Coraggio e Medea. Nelle serie tv – oltre che per il ruolo di Lady Olenna Tyrell nel Trono di Spade – è nota anche per essere stata la duchessa di Buccleuch, dama di compagnia della regina nella seconda stagione di Victoria. Per la sua carriera e i suoi successi nel 1994 la regina Elisabetta in persona l’ha premiata con il titolo di Dame Commander of the Order of the British Empire.