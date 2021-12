La storia della diretta IG di Diana Del Bufalo in cui dice «non mi vaccino perché mi è stato sconsigliato»

Dopo la diretta Instagram di Diana Del Bufalo del 29 dicembre, a lanciare il sasso è stato il giornalista di Raiuno Domenico Marocchi su Twitter.

LEGGI ANCHE > La IG Story di Diana Del Bufalo che minimizza il catcalling

Diana Del Bufalo, la polemica ripresa su Twitter

Diana Del Bufalo in una diretta delirante ha detto che non si vaccina perché le è stato sconsigliato, si fida del suo istinto e “vuol fare esperienza”.



Pessima.

(come si può dare credito a una tizia così mentre i vaccini ci stanno salvando la pelle?) — Domenico Marocchi (@domenicomarock) December 30, 2021

Il tweet è diventato immediatamente una tendenza, dal momento che Diana Del Bufalo è un volto molto conosciuto, sia dal punto di vista dei media tradizionali (attrice, cantante, ha recentemente prestato la sua voce a un personaggio del film Disney Encanto e sarà una dei prossimi concorrenti della seconda stagione di LOL su Amazon Prime), sia dal punto di vista dei social network. Alla sua diretta partecipavano alcune migliaia di persone, mentre sul suo profilo Instagram ha un bacino di oltre 1,7 milioni di followers.

Il video della diretta – e del passaggio citato da Marocchi sui vaccini – non è attualmente reperibile, mentre lo è un altro spezzone della diretta stessa, postato su Twitter sempre dal giornalista di Raiuno. A una persona che le chiedeva spiegazioni sulla sua affermazione sui vaccini, Diana Del Bufalo ha risposto: «Ancora? Ma perché? Io non lo sto evitando. A qualsiasi cosa mi chiediate, io rispondo. Dio mio. Ma perché dobbiamo parlare ancora del vaccino?».

Risposta a chi le scriveva “Ti rendi conto di cosa stai dicendo?” pic.twitter.com/CFXQWW9rpy — Domenico Marocchi (@domenicomarock) December 30, 2021

Diana Del Bufalo ha voluto chiarire: «Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo – ha scritto in una IG Story – ho da subito capito che c’erano due tipi di giornalisti: quelli che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre pur di fare un titolone acchiappalike. Vi spiego tutto con la massima limpidità: è vero, non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimè per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare fiducia al mio medico di base e l’ho fatto. Chiaramente, gli insulti che sto ricevendo sono frutto di questa società dove la diversità non è accettata. Ne prendo atto con un po’ di rammarico. Sembrerà assurdo, ma capisco anche questo».

UPDATE 12.22 – con la IG Story di chiarimento, pubblicata dalla stessa Diana Del Bufalo