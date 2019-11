Luigi Di Maio, ex alleato di governo, ha bacchettato il leader leghista: «Cosa significa?»

Quando a Matteo Salvini è stato chiesto un commento sulla sentenza di condanna ai due carabinieri per le percosse inflitte a Stefano Cucchi, che unite alle omissioni dello staff medico del Pertini ne hanno causato la morte, Matteo Salvini ha risposto parlando di droga. «Sono contro ogni spaccio di droga» ha dichiarato il leader leghista, facendo infuriare la sorella della vittima Ilaria Cucchi, che minaccia querela. A bacchettare Salvini ci ha pensato anche l’ex partner di governo Luigi Di Maio con una diretta su Facebook: «Cosa significa?».

Di Maio pretende le scuse di Salvini per le dichiarazioni su Cucchi

LEGGI ANCHE> Ilaria Cucchi vuole querelare Salvini: «Basta dire che mio fratello è morto per droga»

Luigi Di Maio vuole le Matteo Salvini per le parole pronunciate a margine della condanna dei due carabinieri. «Salvini, non puoi dire che la sentenza su Cucchi dimostra che la droga fa male. Cosa significa? – ha detto il leader del Movimento 5 Stelle durante una diretta dal suo profilo Facebook – Che se uno sbaglia nella vita deve essere pestato a morte? Credo che sarebbe meglio porgere le scuse». Il ministro degli Esteri ha anche aggiunto che è altrettanto sbagliato provare «a criminalizzare i carabinieri», facendo di tutta l’erba un fascio. «Questa sentenza dimostra che lo Stato è in grado di processare se stesso ed espellere chi sbaglia» ha aggiunto.

A rincarare la dose ci ha pensato anche Massimo Bugani, consigliere comunale del M5S a Bologna. «La droga fa male è vero – ha scritto su Facebook – ma è evidente che fa molto più male incontrare picchiatori che infangano la divisa che portano e che danneggiano i loro colleghi bravi e coscienziosi». E fa «molto più male», continua Bugani , «vedere che ci sono politici e personaggi che con frasi prive di senso finiscono per giustificare la violenza».

