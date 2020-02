Il post Instagram di Luigi Di Maio sulla sua giornata in Kosovo (che sembra un tema da scuola elementare)

Luigi Di Maio racconta la giornata come in un tema delle elementari

Belli i tempi delle scuole elementari, quando il timore di quando eravamo piccoli era incentrato sul giudizio della maestra sul tema in cui ci veniva chiesto di raccontare la nostra giornata o le nostre vacanze. Una tensione legittima a quell’età, ma che alla fine del percorso scolastico – con di fronte nuove e più impegnative sfide – lasciava un dolce ricordo nella memoria. Forse, rievocando proprio quei tempi, Luigi Di Maio ha deciso di raccontare la propria visita istituzionale in Kosovo – nelle vesti di ministro degli Esteri – ai suoi fan su Instagram a mo’ di tema delle elementari.

Traccia: ‘Luigi, raccontaci la tua giornata’. Svolgimento: «A Pristina ho incontrato le istituzioni del Kosovo dove ho avuto modo di sottolineare che l’amicizia tra l’Italia e il Kosovo è profonda e sincera. Sono certo che anche il dialogo interparlamentare sarà un valido strumento per riuscire a stabilizzare la Regione. A breve incontrerò i nostri militari impegnati nella missione NATO ‘Kfor’, qui in Kosovo».

Luigi Di Maio e il ‘tema’ sulla visita in Kosovo

Un resoconto sintetico e completo di tutte le attività svolte dallo ‘studente’ Luigi Di Maio in Kosovo: dal luogo in cui sono avvenuti gli incontri, alle tematiche affrontate, fino alla chiusura con l’annuncio dei prossimi eventi in programma. Fossimo alle scuole elementari il voto sarebbe vicino all’ottimo. Vicino perché quel ‘dove’ ballerino è scappato dalle dita del capo della Farnesina. Perché se Pristina è il luogo in cui sono avvenuti i colloqui, il riferimento verbale ‘ho avuto modo di sottolineare (etc…)’ è alle istituzione del Kosovo. Quindi, non ‘dove’ ma ‘a cui’.

(foto di copertina: da profilo Instagram ufficiale)