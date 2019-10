Luigi Di Maio canta (anzi, stona) ‘Napule è’ al Maurizio Costanzo Show | VIDEO

Prestazione canora non esaltante per il ministro degli Esteri

Stonare su un pezzo sacro della musica italiana e partenopea. Non è andata benissimo la prestazione canora di Luigi Di Maio al Maurizio Costanzo Show. Durante la storica trasmissione Mediaset (andata in onda martedì sera), il ministro degli Esteri e capo politico del Movimento 5 Stelle si è esibito nella sua veste canterina. Il brano scelto è stato Napule è del compianto Pino Daniele. Una canzone simbolo per tutti i napoletani che non è stata affrontata con il piglio giusto. Di Maio canta. Anzi, stona.

Il video di Di Maio canta Pino Daniele è stato pubblicato anche dal profilo ufficiale del Maurizio Costanzo Show che ha voluto celebrare questo momento più unico che raro rendendolo fruibile anche a tutte quelle persone che non hanno potuto assistere alla trasmissione andata in onda martedì sera.

ORA su Canale 5 si canta con il Ministro degli Affari Esteri @luigidimaio! #MaurizioCostanzoShow pic.twitter.com/EZeSS1vrro — Maurizio Costanzo (@Costanzo) October 29, 2019

Di Maio canta (e stona) su Napule è

È la prassi del Maurizio Costanzo Show e, come fatto in passato da Matteo Salvini, il leader del Movimento 5 Stelle non si è potuto tirare indietro. Il segretario della Lega, quasi un anno fa (era il novembre 2018) si era esibito sul palco cantando Albachiara di Vasco Rossi. Una scelta che già era stata fatta in passato, in occasione della Festa della Zucca, in provincia di Piacenza, del novembre 2014.

La scelta coraggiosa

Luigi Di Maio non ha sicuramente fatto la scelta musicale più semplice. La voce di Pino Daniele, infatti, è molto difficile da affrontare, così come lo sono le sue canzoni che sono state scritte a misura della sua voce. Anche per questo motivo (oltre che per colpa di una evidente difficoltà nel canto) Napule è cantata in diretta al Maurizio Costanzo Show è andata malissimo.

(foto di copertina: da profilo Twitter del Maurizio Costanzo Show)