Adesso Di Battista insegna giornalismo

Non una lezione per invitare i giovani aspiranti cronisti a non diventare «pennivendoli che non si prostituiscono neppure per necessità, ma solo per viltà», ma una lezione per fornire linee guida per realizzare un reportage dell’estero. Dopo aver definitivamente scisso (come è evidente dalle sue ultime dichiarazioni) il Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista insegna giornalismo a tutte le persone che vogliono provare a entrare nel mondo dell’editoria quotidiana. Lo farà attraverso la sua partecipazione a un workshop organizzato da TPI.

Una quarta vita per l’ex deputato pentastellato, volto ancora molto amato tra gli elettori del Movimento 5 Stelle. Dall’attivismo, ai reportage dall’estero – attraverso Il Fatto Quotidiano -, passando per la cura di una collana per Fazi editore. Fino ad arrivare alla scrittura di libri e, ora, alla cattedra (virtuale) di insegnante. Almeno per un giorno. Nel programma del Workshop TPI – Fall Edition 2020, Alessandro Di Battista prenderà parte alla lezione in programma il prossimo 7 ottobre.

Un breve corso, quello di Di Battista, della durata di due ore e mezza (come anche le altre lezioni organizzate dal quotidiano online diretto da Giulio Gambino nella settimana che va dal 5 al 9 ottobre). Il tema del suo approfondimento riguarderà le ‘Linee-guida per la realizzazione di un reportage dall’estero’, sulla falsa riga di quanto fatto in America Latina e in Persia nel recente passato per Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio.

Il costo per partecipare alla lezione online di Alessandro Di Battista è di 185 euro. Non solo per il suo breve corso, ma per partecipare all’intero Workshop a cui, per ogni giorno della settimana, prenderanno parte anche il direttore di TPI Giulio Gambino, Luca Telese, Antonio Filippo Ferrari e Stefano Mentana.

