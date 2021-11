C’è un modo nuovo (e digitale) per scoprire Firenze. In maniera etica

Se c’è una cosa che abbiamo imparato a comprendere in questi ultimi due anni è l’importanza, quasi essenziale, delle tecnologie digitali, anche per vivere delle esperienze per cui – in passato – computer, smartphone e applicazioni non erano nemmeno lontanamente contemplate. Nei mesi successivi alla pandemia, in cui abbiamo riscoperto la voglia di viaggiare, ci siamo resi conto dell’aiuto che poteva arrivarci da piattaforme digitali a tema travel, quelle che agevolano spostamenti, prenotazioni e – addirittura – offrono spunti utili su percorsi turistici non mainstream. Uno strumento del genere, per la città di Firenze, esiste e racchiude tutte queste caratteristiche: si tratta della piattaforma Destination Florence, un vero e proprio unicum nel panorama italiano per servizi messi a disposizione dell’utente e per principi etici che regolano il suo “piano editoriale”.

Destination Florence, cos’è e come funziona

Le parole chiave che emergono immediatamente sin dal primo click sulla piattaforma sono: esperienze, tour, dormire, eventi, mangiare e visitare. Si tratta di elimenti essenziali per organizzare un viaggio e che, in passato, erano affidati un po’ alla singola capacità di pianificare una vacanza, un po’ al caso e alle circostanze che si presentavano di fronte ai turisti una volta arrivati in città. Destination Florence si propone come interlocutore credibile per il visitatore di Firenze: si tratta, infatti, dell’unico canale ufficiale riconosciuto dal Comune, piattaforma ufficiale anche per la rivendita dei biglietti ai musei e teatri della città. Si tratta di una non-profit che, inoltre, raccoglie anche attività ed esperienze (che condividono le scelte etiche e i valori del manifesto di Destination Florence) che, sulla piattaforma, possono avere una vetrina privilegiata.

Con Destination Florence, l’utente può prenotare la sua visita ai principali musei della città, avere contezza delle mostre da loro organizzate, recepire informazioni utili sugli eventi nei vari periodi dell’anno, accedere a offerte dedicate sia per quanto riguarda l’ospitalità all’interno di strutture alberghiere, sia per quanto riguarda esperienze enogastronomiche. La piattaforma mette a disposizione un calendario all’interno del quale muoversi per poter organizzare il proprio viaggio, offre un utile indicatore per determinare la fascia di prezzo a disposizione dell’utente e una serie di tag e parole chiave per caratterizzare ulteriormente la propria visita a Firenze: si possono scegliere esperienze settate sul settore enogastronomico, sul green, sull’arte, sul benessere. Si può decidere se il viaggio nel capoluogo toscano sarà a misura di famiglia, se sarà incentrato sul lusso, sulla convenienza, sulla mobilità sostenibile, sulle singole occasioni che di volta in volta la città propone alla vasta platea dei suoi visitatori (negli anni precedenti alla pandemia, si parla di oltre 5,3 milioni di arrivi e 15,5 milioni di presenze, secondo i dati ufficiali della Camera di Commercio di Firenze).

La capacità di Destination Florence di proporre esperienze “verticali”: novembre è Be.Yummy

Uno degli aspetti più apprezzati della piattaforma è sicuramente la sua capacità di rinnovarsi. Non si tratta di un portale statico, ma di un marketplace dinamico, che dedica un tema a ogni mese dell’anno. Novembre 2021, ad esempio, è il mese del Be.Yummy, iniziativa dedicata a esperienze enogastronomiche di vario tipo a Firenze e dintorni. Street food, una straordinaria commistione tra cibo e arte, degustazioni di prodotti tipici di nicchia, chic-nic, pranzi della domenica in famiglia: un carosello ad hoc presenterà agli amanti della buona tavola tutte le iniziative più caratteristiche che Destination Florence aggrega.

Non solo: nella sezione informativa della piattaforma, si offrono indicazioni ai turisti in merito alle migliori soluzioni per recuperare gli antichi sapori di Firenze. Dalla tappa obbligata presso il locale storico L’Antico Vinaio, fino ai suggerimenti per degustare le frattaglie (trippa e lampredotto) in un tour culinario dedicato, passando per le migliori proposte legate allo street food di pesce e al gelato.

I vantaggi di una piattaforma del genere

In cosa, il turista, è avvantaggiato da una piattaforma come Destination Florence? Sicuramente, potrà contare su una guida a portata di click, da consultare in qualsiasi momento della giornata, in fase di organizzazione del viaggio, ma anche in itinere. L’insieme delle esperienze proposte risulta bollinato dal patrocinio istituzionale legato al progetto, garantito dai principi etici che Destination Florence mette in primo piano nella scelta dei suoi partner. La piattaforma digitale consente un’organizzazione molto più comoda del viaggio, permette di ottimizzare i tempi, di non “perdersi” all’interno di una città che, a ogni angolo, offre stimoli e spunti culturali, esperenziali, enogastronomici. Una linea del tempo affidabile per non perdere nemmeno un istante della magia che Firenze sa offrire.