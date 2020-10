Emergenza Covid, anche Della Valle suona l’allarme: “La situazione economica è molto grave”

Anche Diego Della Valle sul Covid lancia l’allarme sugli effetti della pandemia in Italia. Ospite di Otto e Mezzo insieme a Marco Travaglio, l’imprenditore marchigiano si è detto preoccupato per la situazione sanitaria del momento ribadendo che “li situazione economica è molto grave” anche per chi come lui ha aziende globali.

Diego Della Valle sul Covid e sul possibile lockdown

Nella puntata del programma di La7 condotto da Lilli Gruber, Della Valle sul Covid ha sottolineato, come detto, che “la situazione economica è grave” e non ha chiuso a un nuovo lockdown, spiegando che se serve “lo devono dire quelli realmente competenti”.

Una posizione molto diversa da quella del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che anche oggi è tornato ad attaccare il governo e la sua gestione economica della pandemia. Anche per questo Marco Travaglio, ricordando gli aiuti dell’esecutivo a Confindustria, ha voluto sottolineare la differenza che, secondo il direttore del Fatto Quotidiano, esiste tra gli “imprenditori seri e quelli del chiagni e fotti come il presidente di Confindustria”. Parole non commentate da Della Valle, che però ribadisce che “bisogna collaborare tutti insieme: imprenditori, parti sociali e istituzioni” e che questo “non è un momento di campagna elettorale”.

Della Valle sul Covid e sul ruolo di governo e opposizione

Nel discorso di Della Valle sul Covid spicca l’importanza della collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti sottolineando che, in fondo, “nessuno vorrebbe prendere il posto di Conte ora”. Un’osservazione che Travaglio sfrutta per attaccare il leader della Lega, Matteo Salvini, perché “sempre in tv, anche più di Conte”. Il direttore del Fatto Quotidiano infatti si chiede se “l’opposizione vuole davvero il dialogo” e perché non si pensi lockdown locali, visti i casi come quello della Lombardia che ha fatto registrare “contagi raddoppiati in due giorni!”. Poi il discorso vira sull‘iniziativa promossa dalla famiglia Della Valle con la creazione del fondo di aiuti alla Protezione Civile “Sempre con voi”, col patron di Tod’s che racconta come il fondo sia partito con 5 milioni donati dalla sua famiglia e “siamo arrivati a raccoglierne 11”. Infine una battuta, da ex presidente onorario della Fiorentina, sulla polemica che ha riguardato il fuoriclasse della Juventus, Cristiano Ronaldo, che ha definito i tamponi una “ca***ta” preferendo non commentare e limitandosi a un neutro “godiamocelo in campo”.