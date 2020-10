Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 28 ottobre

I numeri coronavirus 28 ottobre sono particolarmente negativi e assecondano questa tendenza in crescita dei contagi alla quale stiamo assistendo ormai da quattro settimane e che non sembra volersi placare. Oggi, il numero dei nuovi contagiati è salito di altre 24.991 unità, mentre il numero di vittime nelle ultime 24 ore è di 205 persone. Complessivamente, dall’inizio della pandemia ci sono state 589.766 persone coinvolte dal contagio e 37.905 decessi.

Numeri coronavirus 28 ottobre, cosa c’è di positivo

Uno degli aspetti positivi è che in un numero significativo di regioni, sebbene in termini assoluti il numero dei contagi sia maggiore degli ultimi giorni, il rapporto percentuale dei positivi in base ai tamponi effettuati resta comunque più basso rispetto alle ultime 24 ore. Segnale che vengono processati più test per determinare la positività o la negatività al Sars-Cov-2. Tra i casi principali all’interno di questa tipologia, è bene segnalare l’Emilia-Romagna, il cui tasso di positività è sceso a 5,7% con 1212 casi sui tamponi processati oggi.

La notizia migliore arriva dal numero di tamponi processati su tutto il territorio nazionale: siamo ormai sulla soglia dei 200mila test in 24 ore (esattamente 198.952)

Numeri coronavirus 28 ottobre, cosa c’è di negativo

Ovviamente, resta il fatto che la pandemia sia ormai ulteriormente in stato avanzato, con quasi 25mila nuovi casi in Italia. Il numero di decessi, 205, resta comunque molto alto anche se leggermente inferiore rispetto alla giornata di ieri. Aumentano di 125 unità le terapie intensive e supera la soglia delle mille unità (+1.151) il numero dei nuovi ricoverati negli altri reparti degli ospedali.

Oggi il trend dei contagi, al solito, ha avuto un’impennata molto decisa per quanto riguarda la Regione Lombardia, che si conferma l’epicentro della pandemia. Nelle ultime 24 ore, il numero dei nuovi cittadini coinvolti nel contagio da coronavirus è salito di altre 7559 unità. C’è stato uno sforzo nel processare 42mila tamponi nella sola giornata di oggi, ma il dato resta comunque significativo e indicativo di come si stia muovendo una pandemia che, in alcuni territori italiani, è ormai decisamente fuori controllo. Record di diagnosi, nella giornata di oggi, anche in Sardegna. Già nel primo pomeriggio si era registrato il record dei contagi in una sola giornata anche in Veneto, dove il numero è salito sopra le 2000 unità.