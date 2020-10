Numeri coronavirus 27 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo

I numeri coronavirus 27 ottobre restituiscono un numero di nuovi positivi pari a 21.994 dopo l’apparente discesa della curva dei contagi di ieri dovuta al numero minore di tamponi effettuato nel weekend. I tamponi effettuati soni saliti a 174 mila nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive sono 255.090 mentre i decessi oggi salgono, arriviamo a quota 221. I dimessi e guariti oggi sono 3.362. I ricoveri salgono oggi di 1.085 persone e di cui in terapia intensiva 127. I tamponi effettuati sono stati 174.398. Ad annunciare i dati coronavirus oggi è stato Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute: «Abbiamo un numero di decessi ancora relativamente limitato e così anche l’occupazione delle terapie intensive ancora al di sotto del livello di guardia, anche perché è aumentato il numero di posti. Tutto ciò indica comunque la necessità di implementare adeguati interventi»

🔴 #Coronavirus, 27/10/20 • Attualmente positivi: 255.090

• Deceduti: 37.700 (+221)

• Dimessi/Guariti: 271.988 (+3.362)

• Ricoverati: 15.366 (+1.085)

• di cui in Terapia Intensiva: 1.411 (+127)

• Tamponi: 14.953.086 (+174.398) Totale casi: 564.778 (+21.994, +4,05%) — YouTrend (@you_trend) October 27, 2020



Numeri coronavirus 27 ottobre, cosa c’è di positivo

Salgono oggi i dimessi e guariti, che arrivano a quota 3.362 in un giorno. Rispetto alla giornata di ieri – come sempre succede una volta passato il weekend – il numero di tamponi effettuati è salito di molto (con la conseguente ascesa della curva di contagio); rispetto a ieri sono stati effettuati circa 50 mila test in più.

Numeri coronavirus 27 ottobre, cosa c’è di negativo

Il dato più negativo è senza dubbio il grande aumento di decessi delle ultime 24 ore: arriviamo a quota 221 dopo i 141 di ieri. Salgono i ricoveri, seppure sensibilmente, con un aumento marcato delle terapie intensive che ieri erano a +76 e oggi raggiungono quota +127. Anche i nuovi casi di Covid salgono, segnando un nuovo record che arriva a sfiorare i 22 mila casi. Sia il numero di morti che il numero di nuovi contagi segna un nuovo record rispetto ai dati dell’ultimo periodo e di questa seconda ondata. Gli aumenti maggiori di nuovi positivi si registrano oggi in Lombardia, con oltre 5 mila nuovi positivi, in Campania con un aumento pari a 2.761 nuovi casi e in Piemonte con 2.500 nuovi test positivi nelle ultime 24 ore.