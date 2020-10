I numeri coronavirus 26 ottobre – dopo 21.273 nuovi contagi in sole 24 ore – segnano un aumento dei nuovi positivi pari a 17.012 con 141 decessi. Questi i dati coronavirus oggi, con una salita dei nuovi contagi che sembra scendere, come ogni lunedì, per via del fatto che nel weekend si fanno meno tamponi. A differenza delle precedenti giornate, in cui si arrivava anche a 170 mila tamponi, nelle ultime 24 ore sono stati processati solamente 124.686 test. Le persone attualmente positive sono 236.684 e con i decessi di oggi la conta dei morti da inizio pandemia sale a 37.479. I dimessi e guariti di oggi sono 2.423 – dato che porta il totale da inizio pandemia a 268.626 -. Oggi ci sono stati 1.067 nuovi ricoveri di cui 76 in terapia intensiva per un totale di 14.281 pazienti Covid ricoverati in tutta Italia di cui 1.284 in intensiva.

🔴 #Coronavirus, 26 ottobre 2020 • Attualmente positivi: 236.684

• Deceduti: 37.479 (+141)

• Dimessi/Guariti: 268.626 (+2.423)

• Ricoverati: 14.281 (+1.067)

• di cui in Terapia Intensiva: 1.284 (+76)

• Tamponi: 14.778.688 (+124.686) Totale casi: 542.789 (+17.012, +3,23%) — YouTrend (@you_trend) October 26, 2020

Numeri coronavirus 26 ottobre, cosa c’è di positivo

Sale il numero di persone guarite e dimesse – oggi segna +2.423 contro i +2.086 di ieri -. Seppure salga di parecchio il numero di ricoveri, rispetto alla giornata di ieri i nuovi pazienti in terapia intensiva sono sensibilmente diminuiti (da 80 a 76). Cala il numero di nuovi positivi ma è evidente che la ragione risieda nel numero di tamponi effettuati che nelle ultime 24 ore sono stati 124.686 contro i 161.880 delle 24 ore precedenti.

Numeri coronavirus 26 ottobre, cosa c’è di negativo

Sale di molto il numero dei ricoveri con 1.067 che nelle ultime 24 ore hanno mostrato di avere necessità di cure ospedaliere. Aumenta il numero delle persone che hanno perso la vita a causa del Covid: i 128 nella giornata di ieri e sono diventati 141 in quella di oggi. Il maggiore aumento di nuovi positivi si registra oggi in Lombardia – che segna +3.570 – in Toscana – +2.171 – e in Campania – +1.981 -.