Anche l’account Twitter di Ispi ha subito la stessa sorte del MITE

Stessa storia, stesso posto, stesso account. L’operazione di defacing di Ispi sembra inserirsi all’interno di quella serie di cambiamenti in diversi account di diversi Paesi da parte di chi si sta spacciando per Vitalik Buterin, il fondatore di Ethereum, in un momento cruciale per l’azienda di criptovalute. In questi giorni, infatti, Ethereum sta passando a un modello di blockchain più sostenibile, che viene salutato con grande attesa e soddisfazione dagli esperti crypto. Il problema che si pone è che la visibilità di questa tematica è stata sfruttata anche da truffatori che, a quanto pare, stanno cambiando i connotati a diversi account istituzionali per poter diffondere phishing. Anche l’account Twitter di Ispi – l’istituto per gli studi di politica internazionale – è stato modificato, nel nome dell’account e nell’immagine del profilo: ancora una volta si tratta di un account verificato a cui sono stati cambiati i connotati, pretendendo di volerlo spacciare per l’ennesimo account di Buterin, fondatore di Ethereum.

Defacing di Ispi, operazione coordinata rispetto a quella del MITE

Questa mattina, avevamo dato conto anche del defacing – con le stesse, identiche caratteristiche – dell’account del ministero della Transizione Ecologica. Anche lì si stava configurando una truffa e anche in quel caso avevamo individuato anche altri account che avevano subito la stessa sorte e lo stesso destino. Il problema è che l’allargamento di questa operazione ad altri account istituzionali può risultare problematico per la tenuta di questi ultimi, oltre che fortemente imbarazzante.

Possibile, innanzitutto, che gli account istituzionali di MITE e Ispi siano così facilmente “bucabili”. Ed è possibile, allo stesso tempo, che Twitter non prenda provvedimento sugli account verificati che subiscono defacing, togliendo loro la spunta blu? L’equivoco su cui giocano questi truffatori, infatti, parte proprio da qui: dal momento che il fondatore di Ethereum ha un account verificato, si cerca di modificare quegli account con la spunta blu per rendere l’operazione di defacing più verosimile possibile. Come accorgersene? Buterin ha oltre 4 milioni di followers, valori molto diversi dagli account mutati di Mite e di Ispi.