Il defacing dell’account Twitter del Ministero della Transizione Ecologica

Quando si parla di transizione ecologica, di certo non era nelle intenzioni intendere questa cosa qui. Se si visita il profilo Twitter del MITE questa mattina, infatti, si nota che è stata effettuata una operazione di defacing, ovvero di cambiamento della titolarità dell’account: il nome del profilo e l’immagine del profilo sono quelli di Vitalik Buterin, il fondatore di Ethereum che oggi è in cima all’elenco degli argomenti affrontati dall’opinione pubblica che si occupa di tematiche digitali perché è in corso l’operazione di merge di Ethereum, ovvero la partecipazione degli utenti nella costruzione e nella definizione della blockchain della criptovaluta, operazione che dovrebbe rendere più sostenibile il processo di mining della stessa.

Defacing account MITE: cosa sta succedendo

Ovviamente, il titolare di Ethereum non ha alcuna responsabilità in quello che sta accadendo. Qualcuno, infatti, ha usato il suo nome e la sua immagine per fare il defacing all’account del MITE e sta sfruttando il nome del fondatore di Ethereum e la diffusione garantita dall’account del ministero della Transizione Ecologica per distribuire un link di phishing che – avviso ai naviganti – non va assolutamente seguito, perché potrebbe essere la porta d’accesso a una vera e propria truffa.

Ricordiamo che il MITE, nel corso del mese di maggio 2022, è stato bersaglio di uno degli attacchi hacker che, in quella precisa fase storica, prendevano di mira in maniera costante alcune istituzioni italiane e i loro portali web. Possibile che, durante quella fuga di dati, siano andate perdute anche le chiavi d’accesso agli account social e che, di conseguenza, queste ultime siano state utilizzate da malintenzionati per completare la stessa operazione di defacing. Tecnicamente, si tratta dell’appropriazione di un account Twitter (riconoscibile, in questo caso, come @MiTE_it, ma completamente diverso nell’immagine del profilo e nel nickname utilizzato – adesso è vitalik.eth) a cui vengono letteralmente cambiati i connotati. Occorrerà capire, adesso, quali saranno le reazioni del team del ministero della Transizione Ecologica.