Cosa significa che oggi c’è stato il primo decremento dei positivi attivi

C’è un dato, oggi, tra quelli snocciolati da Angelo Borrelli nella sede di via Vitorchiano della Protezione Civile a Roma che è stato caratterizzato da un segno meno. Non si tratta soltanto dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva che ormai, fortunatamente, si è attestato in quota negativa da qualche giorno. Ma si tratta del dato dei cosiddetti positivi attivi. Cosa significa che oggi c’è stato il primo decremento positivi attivi della storia di questo mese e mezzo di epidemia da coronavirus?

LEGGI ANCHE > Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo sui dati del coronavirus del 20 aprile

Decremento positivi attivi, cosa significa questo -20

Oggi, il dato dei positivi attivi si è attestato a quota 108.237. Ieri, questo stesso dato era a quota 108.257. Significa che il 20 aprile si sono registrati 20 positivi attivi in meno. Solitamente, i dati della Protezione Civile – almeno nei giorni iniziali dell’epidemia – venivano forniti sul numero di nuovi positivi attivi al giorno, mentre nelle ultime settimane la tendenza è stata quella di evidenziare l’incremento dei casi totali (che comprendeva non soltanto i nuovi positivi, ma anche il numero dei morti e il numero dei guariti). Per intenderci, oggi questo dato aggregato ha fatto segnare un +2.256 (con un incremento del +1,3% rispetto alle giornate precedenti).

La somma morti e guariti, insomma, ha un valore più alto rispetto a quello dei nuovi positivi. Questo fa sì che i casi attuali di positività siano scesi di 20 unità rispetto alla giornata di ieri. Questo è quanto è stato comunicato dalla Protezione Civile nella giornata di oggi, 20 aprile.

C’è stata un po’ di confusione sulla Puglia che, inizialmente, aveva comunicato un dato diverso da quello messo a referto dalla Protezione Civile, affermando che nella giornata di oggi c’erano stati 83 nuovi casi positivi. E questo avrebbe causato un incremento dei positivi attivi del giorno ancora una volta con il segno più. Nelle ultime ore, tuttavia, il bollettino pugliese è stato rettificato, con la corretta individuazione di 38 nuovi positivi. Dunque, il dato a livello nazionale è stato confermato.