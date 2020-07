De Magistris dice che Vincenzo De Luca ha «atteggiamenti un po’ schizofrenici»

Le ultime ordinanze firmate dal governatore della Regione Campania non sono piaciute a Luigi De Magistris. Il sindaco di Napoli ha sottolineato come le indicazioni fornite da Vincenzo De Luca – dagli orari di chiusura delle attività commerciali alle multe per i negozi che non fanno rispettare gli obblighi di legge (mascherina e distanziamento sociale) – siano poco coerenti con altre decisioni. De Magistris contro De Luca, con il Presidente campano che viene definito «un po’ schizofrenico».

LEGGI ANCHE > De Luca: «Stupidità assoluta dare dati falsi al ristorante: così nessuno può essere avvisato in caso di positività»

«De Luca sostiene che dopo le 22 non si possa prendere un gelato all’aperto, ma puoi andare a comprarlo all’interno di un locale. Qualsiasi virologo, però, ha detto che è più sicuro stare all’aperto e non al chiuso – ha detto il sindaco di Napoli in un’intervista radiofonica su Radio 1 -. Abbiamo discoteche con mille persone una attaccata all’altra, ma poi si sanziona con un mese di chiusura un negozio dentro il quale, magari, per un momento la commessa abbassa la propria mascherina dal naso e dalla bocca. Non dico che questo sarebbe un atteggiamento corretto, ma è evidente come manchi la proporzionalità».

De Magistris contro De Luca sulle ordinanze in Campania

E qui arriva la pungolatura di De Magistris contro De Luca che, secondo il sindaco di Napoli, «assume atteggiamenti un po’ schizofrenici». Il motivo è questo: «Le campagne elettorali non aiutano in questo periodo e non aiuta il fatto che a settembre si vada a votare in molte Regioni. Ed è per questo che anche il Covid diventa campagna elettorale. Purtroppo i sindaci e le Regioni in questa vicenda non hanno avuto degli ottimi rapporti. I primi sono stati lasciati nell’angolo, mentre i secondi sono stati trasformati in monarchi, e qualcuno è diventato anche tiranno». Ogni riferimento a persone non è puramente casuale.

(foto di copertina: da profili social di Luigi De Magistris e Vincenzo De Luca)