Anche in Campania c’è il rischio di un ritorno all’obbligo di mascherina all’aperto

Vincenzo De Luca chiede sanzioni e chiusure per i locali che non fanno rispettare le disposizioni di sicurezza

Per il momento, come spiegato da Vincenzo De Luca, la situazione è stabile e in linea con le ultime settimane. Ma il rischio è dietro l’angolo: qualora dovesse rialzarsi la curva epidemiologica dei contagi, si potrebbe tornare all’obbligo mascherina in Campania, anche all’aperto. Lo ha annunciato lo stesso Presidente che ha anche esortato i sindaci a effettuare maggiori verifiche sui controlli all’interno dei locali e nei negozi, arrivando anche a salate sanzioni e chiusure nel caso in cui i gestori non facessero rispettare le disposizioni di sicurezza.

«È importante dire ai giovani che quando si incontrano e stanno uno addosso all’altro, quello è il momento in cui occorre usare la mascherina – ha detto Vincenzo De Luca in un punto stampa -. Se si passeggia nei luoghi aperti e tranquilli si può stare senza, ma se ci sono 200 persone è necessario indossarla. Poi nessuno ci garantisce, quando entriamo in un bar, su chi è andato prima di noi. Se ci sarà una moltiplicazione dei contagi, sarà inevitabile ritornare a un obbligo mascherina in Campania».

Obbligo mascherina in Campania, il rischio annunciato da De Luca

Il Presidente campano ha sottolineato come molti giovani continuino a sentirsi invincibili, adottando comportamenti che mettono a rischio la propria salute e quella dei propri amici e dei propri cari. Per questo motivo chiede ai sindaci della Campania di fare di più, attraverso controlli capillari nei negozi e nei locali, per verificare che i gestori e gli esercenti adottino le giuste misure e le facciano rispettare.

Le multe ai gestori

«Bisogna chiudere con i vigili urbani i negozi nei quali si trovano commessi o clienti privi di mascherina – ha proseguito De Luca -. Non è più tempo di sottovalutazioni. Il Governo ha ritenuto di aprire praticamente tutte le attività, abbiamo le serate che sono segnate da fenomeni di movida irresponsabile, ci sono decine di migliaia di giovani che pensano che il problema non esista più. Questa è una posizione irresponsabile».

(foto di copertina: da pagina Facebook di Vincenzo De Luca)