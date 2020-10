Secondo De Magistris, Conte ha «trasformato la pandemia in pandemonio»

Un giudizio tagliente è quello di Luigi De Magistris dopo il dpcm e la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Il sindaco di Napoli, intervistato da La Stampa, non usa mezzi termini per definire l’effetto creato dalle parole del Presidente del Consiglio, sottolineando anche come l’ultimo decreto entrato in vigore dalla mezzanotte di lunedì 19 ottobre, aggiunga poco o nulla alla situazione precedente. Poi torna a parlare anche del ruolo dei sindaci nella gestione delle chiusure. De Magistris contro Conte, e i toni sono molto accesi.

«Le parole di Conte hanno avuto un effetto devastante, siamo passati dalla pandemia al pandemonio», ha detto Luigi De Magistris a La Stampa. Un gioco di parole per sottolineare come, secondo il sindaco di Napoli, gli ultimi provvedimenti emanati a Palazzo Chigi, non aggiungano molto alla situazione preesistente. Anzi, creerebbero ancor più confusione nei cittadini e nelle istituzioni locali.

De Magistris contro Conte: da pandemia a pandemonio

E sul ruolo dei sindaci nell’individuazione e nella chiusura di determinate zone in base alla curva epidemiologica, ha le idee molto chiare: «Come polizia municipale siamo sempre in difficoltà, non abbiamo risorse per assumere nuovo personale. Ma il punto è che chiudere una piazza non è la soluzione, perché la gente si sposterà in un’altra piazza vicina, come in un grande e inutile gioco dell’oca. Siamo qui a parlare di questo perché alla fine nel Dpcm non c’era molto altro».

Il rischio lockdown in Campania

Questa mattina, poi, intervistato da Rtl 102.5, De Magistris ha parlato anche delle sue sensazioni in merito a un possibile lockdown in Campania. Secondo il sindaco di Napoli, infatti, qualora nelle prossime settimane la situazione epidemiologica non dovesse mutare, si potrebbe arrivare alla chiusura di tutta la Regione.

(foto di copertina: da RaiNews24)