De Luca replica a Salvini: «Ricostruzione sciacallesca. Ho solo citato i dati» | VIDEO

Sarà una controversia che ci porteremo dietro fino al 21 settembre, quando si chiuderà la tornata elettorale per le Regionali in Campania. Ieri la frase fuori luogo di Vincenzo De Luca che ha citato i morti da Coronavirus in Lombardia; poi la replica indignata di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Ora il Presidente campano torna a parlare di quel tema dicendo di aver detto una cosa banale che è stata sostenuta da tutti in questi mesi. Citando i dati dei contagi e delle vittime Covid in terra Lombarda. De Luca risponde a Salvini, con un duello che andrà avanti per un altri due mesi.

«Ieri mi è capitato di dire a Sapri una cosa banale, che è stata detta da tutti in questi mesi: in alcune realtà d’Italia sono stati presi provvedimenti con qualche ritardo – ha detto Vincenzo De Luca ai microfoni dei giornalisti -. Sono riusciti a fare una speculazione indegna, sciacallesca, sulla base di una banalissima osservazione oggettiva, cioè che in qualche realtà del Nord sono state prese delle misure con qualche ritardo. Doppiamente vergognoso è quello che è stato fatto, perché se c’è una regione che ha espresso sempre posizioni di rispetto e di solidarietà nei confronti delle regioni più colpite, questa regione è la Campania».

De Luca risponde a Salvini dopo le parole sui morti in Lombardia

«Nel periodo più drammatico dell’emergenza Covid-19 abbiamo messo a disposizione di Milano e della Lombardia 20 posti letto di terapia intensiva – ha proseguito Vincenzo De Luca risponde a Salvini -. Se c’è una regione che ha fatto arrivare sempre messaggi e gesti di solidarietà, questa regione è la Campania. Dunque, sono davvero degli sciacalli quelli che hanno messo in piedi sul nulla questo tentativo di speculazione».

I dati sono dati

Nel motivare quella frase – «Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma. Poi si sono fermati a contare migliaia di morti. Migliaia non centinaia» – De Luca ha provato a spiegare: «Rinnovo per la millesima volta il mio messaggio di solidarietà ai nostri concittadini della Lombardia e di Milano. Poi, i dati sono i dati, e sono stati rilevati da tutti, da mesi».

