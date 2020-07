Salvini su De Luca e sulla frase sui morti in Lombardia: «Non so se mi fa più schifo o pena»

La campagna elettorale prosegue a colpi di frasi ad effetto. Nella giornata di ieri De Luca e stato nominato tutto il giorno sia sui social che dai giornali per la frase che ha pronunciato sulla gestione dell’emergenza in Lombardia, chiamando in causa i morti: «In Campania abbiamo preso decisioni in anticipo di 20 giorni rispetto ad altre regioni. Quando noi chiudevamo, altrove si facevano iniziative pubbliche: Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma, poi si sono fermati a contare migliaia di morti, non centinaia». Sono tanti ad aver criticato questa tipologia di espressione. Salvini ha detto la sua su De Luca e non si è risparmiato.

LEGGI ANCHE >>> Stoccata di De Luca alla Lombardia: «Milano non si ferma, poi si sono fermati a contare migliaia di morti»

«De Luca fa schifo»

Invece di occuparsi di smaltire 5 milioni di ecoballe e tonnellate di rifiuti tossici, invece di riaprire i troppi ospedali che lui e la sinistra hanno chiuso, il signor De Luca passa il suo tempo a darmi del razzista e a infangare i morti. Disgustoso. pic.twitter.com/TvhfMaXTPv — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 23, 2020

Matteo Salvini dice che De Luca fa schifo: «De Luca? Fa schifo, uno che continua a ridere imperterrito dei morti di Brescia, Bergamo e Milano, fa schifo», ha affermato, ribadendo «non so se mi fa più schifo o pena». Di certo non parole lusinghiere quelle di Salvini nei riguardi del governatore della Campania. Rimanendo in clima campagna elettorale rincara anche la dose – dimostrando come ogni occasione sia buona per parlare di elezioni -: «Invece di occuparsi di smaltire 5 milioni di ecoballe e tonnellate di rifiuti tossici, invece di riaprire i troppi ospedali che lui e la sinistra hanno chiuso, il signor De Luca passa il suo tempo a darmi del razzista e a infangare i morti. Disgustoso».

La polemica social sulla frase di De Luca e su Salvini

Sui social c’è chi attacca De Luca per la frase che ha detto ma anche chi attacca Salvini per aver attaccato De Luca accusandolo, in sostanza, di aver strumentalizzato i morti della Lombardia.

A parte che De Luca non ride dei morti deride chi li ha causati e quindi la Lega.

Poi da uno che grida “Vesuvio lavali con il fuoco” un po di calma a fare certe illazioni — AFlowerForYourThoughts🌹 (@AFlowerForYour1) July 23, 2020