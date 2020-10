De Luca mostra la tac di un 37enne al Cotugno: «Senza il ventilatore sarebbe morto»

Vincenzo De Luca ha reso ancor più drammatica la sua conferenza stampa del venerdì pomeriggio in cui ha annunciato la chiusura completa della Campania e in cui ha disegnato uno scenario tragico per tutta l’Italia a livello di dati del contagio negli ultimi giorni. Il presidente della regione, infatti, ha mostrato davanti alle telecamere della sua diretta Facebook la fotografia di una tac di un 37enne ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cotugno di Napoli.

LEGGI ANCHE > Lockdown in Campania, De Luca decide: «Siamo a un passo dalla tragedia»

De Luca mostra tac in diretta Facebook

«Vi voglio mostrare – dice De Luca – la tac di un 37enne che è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cotugno di Napoli. Le parti scure sono le parti del polmone che ancora funzionano, nelle restanti parti bianche invece il polmone non funziona più regolarmente. Se questa persona non fosse attaccata a un ventilatore polmonare sarebbe morta».

Il contrasto molto più forte arriva immediatamente dopo, quando lo stesso governatore della Campania ha mostrato le immagini di una festa a Bagnoli sulla spiaggia. Nessun distanziamento sociale e nessuna mascherina: «Non sono immagini di mesi fa – ha detto De Luca -, ma sono immagini di domenica scorsa, quando la situazione dei contagi si era aggravata nuovamente».

De Luca mostra tac, le motivazioni

La Regione Campania è una delle più colpite da questa seconda ondata. Il governatore ha deciso la chiusura di tutte le attività produttive, dando una prospettiva di un mese di chiusura per evitare il peggio. De Luca ha anche richiesto al governo che questa decisione potesse essere estesa a tutta Italia: «Noi decidiamo per quello che ci compete, il governo si assumerà le proprie responsabilità rispetto a quello che succederà nel resto del Paese».