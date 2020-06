De Luca attacca Salvini che “porta seccia” per la seconda ondata di Covid-19

«L’epidemia è oggi sotto controllo» non ha dubbi il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, salito alla ribalta più che mai in questi mesi di lotta al Covid anche per i suoi modi pittoreschi di rivolgersi all’opinione pubblica. Anche in Campania non vige più l’obbligo di portare la mascherina nei luoghi non chiusi, anche se l’energico Governatore “continuerà a indossarla comunque. Resta l’obbligo di indossare la mascherina all’interno dei posti chiusi e dove ci sono assembramenti.

Ma non è mancata, nel corso dell’intervista, l’occasione per lanciare un’altra frecciata a Salvini, con tanto di paragone (impietoso) con quanto avvenuto in Lombardia: «In Campania non succederà mai quello che è successo in Lombardia dove gli anziani erano per terra perchè non c’era un buco in cui recuperarli. C’è un esponente politico che lavora per ‘portare seccia’ (‘sfortuna’ in napoletano) affinché ci sia una nuova epidemia ma noi lavoriamo per evitarla». Scontato il riferimento a Salvini, con il quale il Governatore ha polemizzato più di una volta.

Del resto non è la prima volta che De Luca polemizza con l’ex ministro dell’Interno. Era già successo sulle polemiche del post finale di Coppa Italia, quando c’erano state polemiche relative agli assembramenti: «Il cafone, invece, ha ritenuto di fare dei commenti solo perché questa cosa è successa a Napoli. Io credo che il cafone politico abbia dimostrato di essere tre volte somaro» aveva dichiarato il Governatore. Una querelle, quella Salvini- De Luca, che va avanti ormai da mesi: a Marzo De Luca aveva ironizzato sugli occhiali sul leade della Lega, definendoli addirittura: “color pannolino di bimbo”. E ,c’è da scommetterci , le scintille non finiranno nemmeno con questa ennesima dichiarazione.