Il David di Donatello 2020 passerà alla storia per essere stata la prima, e speriamo l’unica, versione virtuale. In sala presente il solo Carlo Conti in smoking, che ha aperto così la trasmissione:“Sarà un’edizione particolarissima. Comunque era importante farla e viverla. E deve essere anche di buon auspicio perché si possa riprendere la nostra normalità, come andare al cinema e sognare”. Un cinema che deve tornare a far sognare, che impossibilitato a sfilare sul red carpet ha aperto le porte delle case delle sue star.

La serata si apre con Valeria Golino, che ha avuto una dedica speciale: “Dedico questo premio all’Italia, a questo momento così fragile ed emozionante per tutti noi. Lo dedico a tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo colpiti dall’emergenza. Sono molto emozionata che è possibile ricevere questo premio grazie alla tecnologia. Spero che l’anno prossimo potremo rivederci insieme per gioire e baciarci”.

L’attrice non è stata l’unica a toccare questo argomento durante i David di Donatello, dato che sono stati tanti ad unirsi per un messaggio chiedendo un reddito di emergenza per “quelli che vedete nei titoli di coda”. Miglior attore protagonista va a Pierfrancesco Favino per il film Il Traditore, con tanto di bacio dalla moglie Anna Ferzetti: “Prima del lockdown stavo andando a fare un appuntamento e nell’androne del palazzo ho visto una signora che mi ha detto di aver visto il film al cinema e mi ha fatto i complimenti. Sono orgoglioso di essere in una categoria che ha sempre avuto la forza di rialzarsi. Voglio dire che non vedo l’ora di tornare a trovare questa signora, spero che si lavori giorno e notte. Dedico questo premio ad un’altra signora di una certa età che è la mia mamma”.

Roberto Benigni è frenato da casa in collegamento webcam come tutti e scherza con Carlo Conti: “Sono felice di essere al covid di Donatello. Io abbraccio, bacio e spoglio le persone per cui sono triste. Dedico il nostro Pinocchio ai lavoratori dello spettacolo perché non devono chiuderci le porte del sogno del cinema”. Anche se il premio va a Luigi Lo Cascio per Il Traditore che abbraccia i figli: “Voglio dedicarlo a luigi Maria Borruano che era mio padre nei 100 passi. Lo dedico anche ai centinaia di migliaia di lavoratori dello spettacolo invisibili”.

Omaggio ad Alberto Sordi e Federico Fellini. Il primo è una grande celebrità su Tik Tok con un 1 milione di visualizzazioni. I grandi del cinema di oggi spiegano cos’è Alberto sordi, da Sabrina Ferilli a Christian De Sica, dall’amico Carlo Verdone ad Alessandro Gassman. Anche personalità come Vincenzo Salemme, Luciana Littizzetto, Leonardo Pieraccioni, Paola Cortellesi. Verdone ricorda: “Nel 2000 il nostro ultimo pranzo, pieno di riflessioni ed un ricordo importante. Sordi è stata una grande maschera e le maschere non hanno eredi”.

Miglior attrice protagonista va a Jasmine Trinca per La Dea Fortuna, che mostra il cartonato di Angelina Jolie della figlia: “Un’attrice protagonista non si vede dalla quantità di minuti in un film, la mia protagonista scompare restando. Ringrazio tutte le persone che mi hanno cresciuto e voluto bene”. Viene consegnato anche il David speciale a Franca Valeri che a luglio compirà 100 anni, mentre da segnalare anche la canzone Che Vita Meravigliosa di Diodato.

Miglior regista esordiente va a Phaim Bhuiyan per Bangla, una grande sorpresa della stagione: “Vorrei dedicare questo premio a tutti i ragazzi di seconda generazione che sono stati accolti dall’Italia. Sono un po’ sconvolto”, mentre il miglior regista ai David di Donatello è il maestro Marco Bellocchio: “Sono contento per me stesso, ma per tutti gli artisti che mi hanno permesso di farlo. Ho 80 anni e per un po’ di anni spero ancora di poter fare dei film in cui credo”, che poi riceve anche virtualmente il David di Donatello per il miglior film dalla Presidente Piera De Tassis: “Ricominciare sarà diverso, ma credo di dover ringraziare tutti perché fare i David era importante perché il cinema c’è e ci sarà ancora. Senza immagini abbiamo capito durante il lockdown che non avremo nulla, le immagini aiutano a sognare. Io mi auguro che il cinema torni presto a trovarci. Abbiamo il progetto moviement village in cui seguendo le regole si possa tornare riportando la fiducia allo spettatore tornando nelle arene e nei drive in. Ci sarà il David alla casa del cinema di Roma, ma sottolineo e ringrazio che le star stasera ci hanno aperto le loro case”.

Il Ministro Dario Franceschini interviene anche lui ai David di Donatello 2020 e spiega di stare lavorando al protocollo per riaprire quanto prima le sale cinematografiche: “Non ero con lo smoking, poi ho visto Benigni. Rispondo all’appello di Favino dicendo che sto lavorando 24 ore al giorno. Abbiamo esteso la cassa integrazione e il bonus di 600 euro. Lavoriamo per non lasciare indietro nessuno perché anche il più indifeso merita la protezione di una grande star. Non sappiamo al momento quando riapriranno i cinema, lo deciderà il comitato tecnico e scientifico. Hanno detto che si potranno riaprire le sale con misure di distanziamento e lunedì incontrerò il mondo del cinema. L’estate nelle arene potrà essere una buona soluzione. Dobbiamo ripartire il prima possibile”.

Passando ai premi dunque pienone per Il Traditore, che si aggiudica tutte le statuette più importanti, ma è anche la serata di Pinocchio che si aggiudica ben 5 premi tecnici e de Il Primo Re che si aggiudica 3 David di Donatello tra cui quello per il miglior produttore.

Tutti i premiati ai David di Donatello 2020

MIGLIOR FILM

Il traditore – prodotto da IBC MOVIE, KAVAC FILM, con RAI CINEMA per la regia di Marco BELLOCCHIO

MIGLIOR REGIA

Marco BELLOCCHIO per il film Il traditore

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE

Phaim BHUIYAN per il film Bangla

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Marco BELLOCCHIO, Ludovica RAMPOLDI, Valia SANTELLA, Francesco PICCOLO per il film Il traditore

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Maurizio BRAUCCI, Pietro MARCELLO per il film Martin Eden

MIGLIOR PRODUTTORE

Andrea PARIS e Matteo ROVERE per GROENLANDIA, RAI CINEMA, GAPBUSTERS, ROMAN CITIZEN per il film Il primo re

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

Jasmine TRINCA per il film La dea fortuna

MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA

Pierfrancesco FAVINO per il film Il traditore

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Valeria GOLINO per il film 5 è il numero perfetto

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA

Luigi LO CASCIO per il film Il traditore

MIGLIORE AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Daniele CIPRI’ per il film Il primo re

MIGLIORE MUSICISTA

L’ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO per il film Il Flauto Magico di Piazza Vittorio

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

“CHE VITA MERAVIGLIOSA” musica e testi di Antonio DIODATO, interpretata da DIODATO per il film La dea fortuna

MIGLIORE SCENOGRAFO

Dimitri CAPUANI per il film Pinocchio

MIGLIOR COSTUMISTA

Massimo CANTINI PARRINI per il film Pinocchio

MIGLIOR TRUCCATORE

Dalia COLLI e Mark COULIER (trucco prostetico) per il film Pinocchio

MIGLIOR ACCONCIATORE

Francesco PEGORETTI per il film Pinocchio

MIGLIORE MONTATORE

Francesca CALVELLI per il film Il traditore

MIGLIOR SUONO

Presa diretta: Angelo BONANNI

Microfonista: Davide D’ONOFRIO

Montaggio: Mirko PERRI

Creazione suoni: Mauro EUSEPI

Mix: Michele MAZZUCCO

per il film Il primo re

MIGLIORI EFFETTI VISIVI

Theo DEMIRIS e Rodolfo MIGLIARI per il film Pinocchio

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Selfie di Agostino FERRENTE

DAVID GIOVANI

Mio fratello rincorre i dinosauri diretto da Stefano CIPANI

DAVID DELLO SPETTATORE

Il primo Natale di Salvo FICARRA e Valentino PICONE

DAVID SPECIALE

Franca Valeri

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Inverno di Giulio MASTROMAURO