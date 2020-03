Cosa c’è di positivo e cosa di negativo sui dati del coronavirus del 19 marzo

Oggi le vittime in Italia hanno superato le vittime in cina, come annuncia Angelo Borrelli nella quotidiana conferenza stampa della Protezione Civile in cui rende noti i dati coronavirus 19 marzo. Il bilancio dei morti per coronavirus in Italia oggi tocca le 3.405 persone, con un aumento rispetto a mercoledì di 427 individui. Finora le vittime cinesi sono state 3.245. C’è comunque un calo dei deceduti rispetto alla giornata di ieri, 18 marzo, in cui avevamo registrato 475 morti.

Coronavirus, siamo a quota 33.190 contagiati in questo momento

Rispetto a ieri i contagiati da coronavirus nel nostro paese sono aumentati di 4.480 unità, portando il numero sei contagiati complessivi comprensivo di vittime e di guariti a 41.035 persone e il numero di contagiati di oggi a 33.190. I casi in terapia intensiva sono l’8% del totale. Un focus particolare il Capo Dipartimento Borrelli lo ha fatto sulla Lombardia, che vive una situazione estremamente critica per la mancanza di personale medico, infermieri e per la necessità di respiratori e di dispositivi per la protezione del personale sanitario. I positivi al Covid-19 in Lombardia sono aumentati oggi di 2171 unità, portando il numero complessivo a 19.884. Da segnalare l’appello di Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia: «Se avete sintomi state a distanza, anche in coppia. Altrimenti non riusciamo a contenere i contagi».

Cosa c’è di positivo nei dati coronavirus di oggi?

La crescita dei ricoverati in Lombardia è stata bassa oggi, 182 persone, con 1006 ricoverati in terapia intensiva – 82 in più rispetto a ieri-. Positivo anche il numero dei guariti, che oggi è di 415, portando il totale dei guariti a 4.440 persone. Borrelli ha ringraziato anche i volontari che stanno lavorando sul campo, facendo notare l’incremento costante che si sta registrando giorno dopo giorno. Presente anche Alberto Villani, Presidente della Società Italiana di Pediatria, per un focus su coronavirus e bambini che ha restituito dati positivi. Sono circa 300 i bambini contagiati da coronavirus in Italia e «non esistono fatalità né casi gravi». Anche se i contagi sono aumentati di molto e i morti in Italia sono più di quelli in Cina, Villani ha sottolineato la bontà del sistema sanitario italiano, soprattutto perché abbiamo ottenuto dati che nessun altra nazione può vantare e appuriamo le cause di morte in maniera molto precisa.

(Immagine copertina dalla diretta Facebook della Protezione Civile)