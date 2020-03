Il drammatico appello dall’ospedale di Bergamo, dove mancano medici e respiratori | VIDEO

In Lombardia la situazione di emergenza coronavirus per il sistema sanitario si fa, di ora in ora, sempre più critica. La lista dei medici che muoiono si fa sempre più lunga e diventa imperativo che dottori in pensione e specializzandi scendano in campo. L’ospedale di Bergamo, il Papa Giovanni XXIII, fa presente che c’è disperato bisogno di personale, come in tutta la Lombardia. Le vittime accertate tra i camici bianchi sono, per ora, tredici. La lista è pero in continuo aggiornamento.

L’appello del direttore del Dipartimento di Medicina del Papa Giovanni



Il direttore del Dipartimento di Medicina dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, Stefano Fagiuoli, è intervenuto in prima persona per lanciare un appello in lingua inglese per parlare anche all’estero. L’appello è chiaro e rivolto in primis alla popolazione: «Per favore restate a casa». In seguito il medico parla della necessità di ventilatori e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Una parola anche per chiedere un aiuto economico: «La ong Cesvii sta aiutando con una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme, quindi se potete aiutateci».

L’appello al personale sanitario: «Aiutateci»

La situazione si fa di ora in ora più difficile anche per la mancanza di personale sanitario nelle strutture. Lo dice Fagiuoli in video: «Se siete personale sanitario siete più che benvenuti a unirvi a noi per combattere il coronavirus». Lo ribadisce con forza Attilio Fontana, governatore della Lombardia, che oltre a voler adottare misure più stringenti per evitare che la popolazione esca di casa, ha lanciato l’allarme. «Abbiamo bisogno di medici», ha affermato, sottolineando come sperava che «tra le call che avevamo fatto in questi giorni tra pensionati e specializzandi ci fosse più risposta e invece non c’è stata». Il problema è che i dottori ora in campo in Lombardia sono «pochi rispetto alle esigenze» e «stanno cedendo fisicamente».

(Immagine di copertina dal video appello sulla pagina Facebook ASST Papa Giovanni XXIII)