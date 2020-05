Blitz antimafia a Palermo, chi è l’ex concorrente del Grande Fratello coinvolto

Tra i nomi coinvolti nel blitz antimafia che questa mattina la Guardia di Finanza ha condotto a Palermo c’è anche quello di Daniele Santoianni, ex concorrente del Grande Fratello 10. Un recente passato in televisione, insomma, per un personaggio che, stando al racconto degli inquirenti, aveva iniziato a collaborare con il clan Fontana – che svolge i suoi affari tra Palermo e Milano – come prestanome in una società di caffè. Per questo motivo, i pm hanno disposto per lui gli arresti domiciliari.

LEGGI ANCHE > Un’altra operazione antidroga a Roma: 39 arresti

Daniele Santoianni e il suo coinvolgimento nel blitz anti-mafia a Palermo

Si tratta solo di un tassello di un importante blitz antimafia effettuato questa mattina nel capoluogo siciliano. Ben 91 gli arresti e un colpo molto duro alla criminalità organizzata. L’operazione è stata coordinata dal procuratore capo di Palermo, Francesco Lo Voi, dall’aggiunto Salvatore De Luca, dai sostituti Amelia Luise, Dario Scaletta e Roberto Tartaglia.

Nelle ordinanze si comprendono elementi che riguardano diversi ambienti della criminalità organizzata, dalle gioiellerie tra Palermo e Milano, fino alla passione per i cavalli e per gli ippodromi, arrivando al business del caffè. Contestualmente agli arresti, infatti, sono state sequestrate anche tre società di produzione e vendita di caffè, una delle quali era amministrata – secondo gli inquirenti con il ruolo di prestanome – proprio dall’ex concorrente del Grande Fratello 10 Daniele Santoianni.

Anche la sua esperienza televisiva non è stata particolarmente fortunata e non gli ha lasciato una vera e propria eredità in notorietà nel mondo dello spettacolo e del gossip. Per gli appassionati del genere, Daniele Santoianni è stato protagonista di litigi anche piuttosto accesi con le due concorrenti Veronica Ciardi e Sarah Nile, mentre una volta uscito dalla casa, è stato protagonista di qualche pagina rosa per un presunto flirt con una concorrente di un altro reality show, la Pupa e il secchione. Tuttavia, Daniele Santoianni non ha mai nascosto che la prima sua ambizione era stata quella di entrare nel settore dell’imprenditoria. Cosa che ha provato a fare dopo le sue esperienze televisive.